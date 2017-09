Ulemper og manglende fordele

Man læser så meget om integrationen mens politiets larmende helikopter våger afmægtigt over nattelivet. Danmarks Radio skriver om en 19 årig flygtning fra Afghanistan, der kom til Holbæk i januar

Mir Karimi har aldrig gået i skole eller arbejdet i sit hjemland, men han har passet gederne i den landsby, han kommer fra.

Nu er han på sprogskole, han har fået en dansk kontaktperson og er i praktik hos en autolakerer.

Det er nemlig opskriften på et samarbejde mellem servicevirksomheden ISS, fagforeningen 3F og Røde Kors i Projekt Headstart.

Lige så snart en flygtning får opholdstilladelse, skal integrationsprocessen gå i gang, og et pilotprojekt har fået 25 flygtninge i gang siden starten af året.

Imens skriver Lokalavisen om et uledsaget syrisk flygtningebarn, der ved retten i Horsens er dømt for “fysisk og verbal vold mod to kvindelige pædagoger på Integrationsstedet Melhedegård i Tørring”.

Drengen har ifølge politiet truet en kvindelig pædagog ved at sige: “Jeg knepper dig”. Ifølge pædagogens forklaring sagde han efterfølgende: “Du skal stå klar med din røv, når jeg kommer hjem”.

Men borset fra at han også blev “dømt for vold mod en anden kvindelig pædagog ved at have slået hende to gange med knyttet hånd, ligesom han blev dømt for at have truet hende med en spisebordsstol” så går det altså godt, fru Kammerherreinde, med at lære det danske sprog.

Kontrasten mellem det gode gedehyrdeeksempel, som er godt kun i sit fravær af skidt, og så det dårlige eksempel, vi kommer til at slås med de næste generationer, beskrives fremragende i denne video