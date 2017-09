Billeder fra en oversvømmelse

Venstrefløjen er besat af deres fjendebilleder og end ikke en katastrofe kan afpolitisere dem et øjeblik. Fællesskab er er kun retorik som orkanen Harveys hærgen i del-staten Texas fik fremprovokeret. EN non-profit organisation ved navn Charitable Humans twittede “[L]et them clean up their own mess,” og forklarede “Any state that elects a Republican needs to be incinerated, there have to be severe consequences.”

Think Progress mente at kunne se en racistisk fortælling i et Tucker Carlson indslag, “always using carefully coded language“, om plyndringer af de forladte butikker i katastrofeområdet.

Throughout the segment, Carlson played surveillance footage of mostly black residents entering and leaving a shop with a plastic wash-bin in tow. At one point, one person appeared to stoop and check the sidewalks for dropped items. In a second video clip, a few individuals appeared to be walking through another store, perusing shelves and leaving most of the products untouched. The remainder of the store surveillance footage was not featured. “The left is always cheering on the destruction of ordinary people and their families and making fun of like normal people with jobs….” Carlson added. “What is it about the American left that wants to destroy normal life? I don’t understand it.” (Carlson did not clarify whether he had spoken with the people featured in the videos to find out whether they, too, were “normal people with jobs”, trying to survive a natural disaster.) Houston authorities did confirm scattered reports of looting earlier in the week — Harris County District Attorney Kim Ogg said in a statement on Tuesday that 14 people had been arrested. But the specific language and video segments that Carlson and Bongino rolled out on Wednesday night, along with rampant criticism on social media, made one thing clear: “certifiable savage[s]”, i.e. minorities, but especially black citizens, as Tucker clumsily hinted, were a threat to innocent hurricane victims.

Man kan analysere sig frem til meget, hvis først man har lært at afkode “carefully coded language”. Måske mindedes de, de gode tider sidste år, da Louisiana blev oversvømmet og Obama der advarede Louisianas nødhjælpsarbejdere mod “unlawful discrimination on the basis of race, color, or national origin (including limited English proficiency)“?

Det ligeledes stærkt venstredrejede franske satiremagasin Charlie Hebdo mente på deres seneste forside, at Texas var hjemsted for nazismen, sikkert fordi Trump vandt staten stort i præsidentvalget, og hånede ofrene for orkanen Harvey således

Men, som Daily Mail fortæller

…the floods caused by Tropical Storm Harvey have decimated Houston, a city with a Democratic mayor which voted overwhelmingly for Hillary Clinton. The surrounding areas of Harris County, which also voted in favor of Clinton, have also been hard-hit by the catastrophic flooding.

Det faktum at negrene igen var de største ofre for naturens luner (de blev også snydt for glæden ved solformørkelsen - måske er der en Gud alligevel?) forhindrede heller ikke Politicos skadefryd over deres politiske og kulturelle fjenders ulykke

Tegneren Matt Wuerker trak dog noget i land efter karske reaktioner og forklarede at han blot gjorde sig kostelig på de, der ønske udtrædelse af unionen og at hans “heart is with all the victims of Hurricane Harvey“. Næppe alle ofre, som Breitbarts John Nolte indvendte og påpeger, hvad karikaturen fremhæver udover “secede” skiltet, nemlig et stort “Don’t Tread On Me” flag, der repræsenterer Tea Party bevægelsen eller en væsentlig del af Trumps støtter; En fjollet cowboy med et Battleflag of the Confederacy t-shirt, der bliver reddet, mens han råber at at det er engle fra Gud og en statslig nødhjælp “sent by the government”.

Nolte påpeger envidere at “a cornerstone of Christianity is how our Loving God works through people, most especially our first responders“. Og sådan en first responder fik en tidligere kampagnemedarbejder for Hillary Clinton Logan Anderson øje på. Med Battle of the Confederacy malet på sin båd fyldt med negre, twittede Anderson ironiske dødninge-emojis, førend hun fulgte op med endnu et tweet, hvori hun skrev “I would absolutely get on that boat, by the way. And then, when they dropped me off, I’d tear off the flag and drop it into the flood”

Havde hun revet flaget af, ville der ikke blive reddet flere med den båd, da det er malet på styrefinnen. Men læren er at racister bare er flinkere end andre - thank God!