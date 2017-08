Hvis høns lægger æggene?

Sammenrendet i den amerikanske by Charlottesville af hvide identitetsgrupper fra nær og fjern i det store land, nåede ikke helt op på de tusind mennesker, der var ambitionen. Det vil sige lige i underkanten af, hvad Hitz Uth Tahrir kan mønstre blandt lokale muslimer på og omkring Nørrebro i København til en almindelig fordømmelse af danskerne som folk, demokratiet og fjenderne i Folketinget. Men det endte i vold, da den lovligt anmeldte demonstration Unite the Right blev mødt med en moddemonstration. Og en ung kvinde mistede livet og 19 andre kvæstet, da 20 årige James Alex Fields pløjede sin muskelbil ind i en mængde moddemostranter.

David French mener at det er “The Alt Right’s Chickens Come Home to Roost”

It would be much easier to write off this small band of racists if they weren’t also part of a larger alt-right movement that was responsible for an unprecedented wave of online threats, intimidation, and harassment throughout the 2016 campaign season. Journalists, writers (including me and my family), and ordinary citizens were targeted with obscene and threatening images, racist messages, “doxing,” and sometimes promises of physical violence — all for the sin of criticizing Trump. Violence then started to spill into the real world. A man wielding a sword hunted and killed a black man in New York City. A member of an “alt-Reich Nation” Facebook group killed another black man in Maryland. A man opened fire on two immigrants at a bar in Kansas, killing one. A white supremacist in Portland murdered two men on a train who intervened when he harassed a Muslim and her black friend. And that’s not an exclusive list. Meanwhile, the online hate campaigns roll on. Incredibly, key elements of the Trump coalition, including Trump himself, gave the alt-right aid and comfort. Steve Bannon, the president’s chief strategist, proclaimed that his publication, Breitbart.com, was the “the platform for the alt-right,” Breitbart long protected, promoted, and published Milo Yiannopolous – the alt-right’s foremost “respectable” defender – and Trump himself retweeted alt-right accounts and launched into an explicitly racial attack against an American judge of Mexican descent, an attack that delighted his most racist supporters. In other words, if there ever was a time in recent American political history for an American president to make a clear, unequivocal statement against the alt-right, it was today.

French afholder sig med vilje fra at nævne volds- og mord episoder fra ‘de andre’, for bedre at understrege sin pointe med at vedstå sig arv og gæld fra eget ideologisk ståsted - “[T]he alt-right movement is different, and this president is different”. De konservative, der som French og hans National Review, har modsat sig Trumps vulgaritet og udvidelse af de gængse politiske spilleregler er blevet angrebet voldsomt af diverse ‘miljøer’ på nettet. Og Trump, mener han, har ægget disse mørke kæfter, givet ‘aid and comfort’, med sin kampagne mod illegale invandrere og muslimer, og til det racistiske og fascistiske sammenrend i Charlottesville.

French har en pointe i at en umoden dyrkelse af alt politisk ukorrekthed på nettet har et usundt overlap til egentlige fascistiske og racistiske ideologier og grupperinger. Men denne forkvakling er bl.a et resultat af at rationelle diskussioner er blevet fortrængt fra den offentlig debat ved moralsk udskamning. Når sandheder således tvinges ud i mørket i selskab med mørke ideologier, så ligner flirten med mørket kampen for frihed. Men det er ikke kun på nettet, at folk er blevet tonedøve.

Den dehumaniserende retorik fra venstrefløjen er blevet samfundets herskende paradigme, der har kvalt enhver debat, der ville føre til dens nederlag. Illegal indvandring fra Mexico underminerer den amerikanske arbejderklasses konkurenceevne, islam fører terror med sig og identitetspolitik er opgivelsen af fællesskabet til fordel for strid, som man netop så det i Charlottesville. Debatten om disse og andre banale politiske emner forgiftes af æstetisk udskamning med beskyldninger om racisme, som den mest udbredte.

Og den retorik har så længe været almindelig, at politikere som Hillary Clinton og Barak Obama ikke forstår, at de taler om deres stemmeberettigede landsmænd og medborgere, når de afskriver dem som “deplorables”, “clinging to their guns and bibles” og henkastet afviser at USA er noget exceptionelt fordi “you didn’t build that”. De hører ikke, hvad de selv siger, fordi det for længst er etableret som almindelig logik. Og det har de en grund til at tro.

Historien er nemlig tilsvarende i de etablerede medier. Daniel Greenfield citerer en artikel i Washington Post der kalder på vold: ”Charlottesville showed that liberalism can’t defeat white supremacy. Only direct action can.” og den konkluderer “Start throwing rocks.” I en analyse af et iøvrigt herligt fotografi fra Charlottesville slutter New Yorkers Doreen St. Felix med ordene “The resistance has its fire, too”. Modstanden mod Trumps præsidentskab kaldes “The resistance” det er tydeligt at det skal forstås dobbelt. Trump er som nazisterne, voldelig i sit væsen, så det er moralsk at give igen. For CNNs Ana Navarro, var Trump endda “unfit to be human“.

I The Atlantic fra juni 2016 kan man læse et eksempel på, hvorledes vold som et politisk middel, bliver retfærdiggjort i den gængse presse. Mens Trumps supportere blev overfaldet under valgkampen, definerer Vann R Newkirk II sin politiske modstander, som voldelig i sin essens

The central premise of a Trump presidency is violence, and the coercive threat of violence: building a wall and intimidating Mexico into paying for it, banning immigrants based on religion, expanding the country’s already-expansive deportation protocol, and punishing women for abortions.

Og fordi “Violence is reflected with violence” kunne og kan man overfalde sine politiske modstandere korporligt for deres ord, der således kun har sine egne politiske holdninger at takke for de tænder, der snart skal spredes på asfalten

An outbreak of violence at a rally for presumptive Republican presidential nominee Donald Trump in San Jose, California on Thursday touched off arguments about utility, legality, and moral rightness of political violence. My colleague Conor Friedersdorf argues that anti-Trump protesters should be “arrested, prosecuted, jailed, and broadly condemned” for their attacks, and his prescription to uphold our “civic responsibility to reject political violence” is for protesters to be peaceful, patient, and rise above the fray. That might work in theory, but what happens when the fray consumes the system? The message inherent to nonviolence is that peaceful democratic institutions are better routes for protest than violence, both morally and practically. So far, however, democratic institutions have not stopped the rise of Trump…

When they go winning, we go violent. Det er den eneste måde man kan sikre der rigtige resultat med valget. For der er et rigtigt resultat, det er almindelig logik. Det er disse høns, der vendte tilbage for at lagde æg i Charlottesville. Og bitterheden over uretfærdigheden lægges i Fenchs mailbox.

Antifas voldelige selvretfærdighed kommer af denne årtier lange retoriske skævvridning til fordel for venstrefløjen. Moddemonstrationen så end ikke anledning til at søge en tilladelse for at protestere imod at nynazisternes råben “Jews will not replace us!” (???). Og bystyret så ingen anledning til at straffe dem for det. Og medierne ser intet opsigstvækkende i det. Skurrollerne er forlængst fordelt, “the minutiae of truth” er underordnet hvem man støtter. Og det er ikke fordi “the alt-right movement is different, and this president is different”. Det er fordi det altid er sådan.

Trump virker så oprørende, fordi han afviser at ligge under for deres præmisser. Og Trumps succes er at han forstår “in a way the people who cover him don’t seem to, that much of the country is sick of being told the country sucks.” skriver Andrew McCarthy til slut i et ellers meget Trump-kritisk indlæg på National Review. Eller som John Hawkins uddyber i Townhall

People are sick and tired of being attacked and scolded by the humorless left-wing thought police every time they stray from the latest liberal doctrine. That created a large group of people who enjoyed tweaking social justice warriors and some of them realized the easiest way to do that was with racial slurs. Every time some doofus leaves a noose on a college campus or says the N-word, it’s treated like a national crisis. If you’re an anonymous troll who enjoys getting people to react to everything you say, that’s a FEATURE, not a bug. All you have to do is say something racially offensive and all these people who studiously try to ignore you will go out of their minds. That racial element gave the Nazis, white supremacists and KKK mouth-breathers a way to connect with the more socially adept trolls making the Pepe the Frog memes. Of course, the media liberals fueled them as well with their hypocrisy. They painted EVERY white supporter of Donald Trump or the Republican Party as a racist even as they ignored and defended the vicious anti-white rhetoric that has become commonplace on the Left.

Trump taler sandhed direkte til amerikanerne skriver Susan Stamper Brown i Town Hall. Venstrefløjen “hate all things traditionally American, as well as the rule of law, absolute truth, Judeo-Christian values, capitalism, personal achievement, the Ten Commandments and about anything right of left”. Det er derfor de hader ham; medierne, de politiske kommentatorer og politikerne. Han er konfrontatorisk og han ødelægger deres verdensbillede.