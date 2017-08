Statsmanden Trump og Charlottesville

Den amerikanske præsident Donald Trump mødte voldsom kritik for sin reaktion på gadekampene i Charlottesville mellem en gruppe, der kaldte sig Unite The Right på den ene side og moddemostranter fra fortrinsvis Antifa, Black Lives Matter og forskellige venstrefløjsgrupper. Unite The Right bestod bestod bl.a af Ku Klux Klan, ny-nazister og forskellige grupper for hvidt overherredømme og hvide identarister og Trumps brøde bestod i at han ikke vill fordømme dem entydigt, men istedet sagde at der var fejl på begge sider den forfærdelige dag.

Trump gav efter for kritikken af hans oprindelige fordømmelse af vold på begge sider og fordømte de hvide supremacister, ikke blot for deres voldelige adfærd men også for at være i modstrid med den grundlæggende ide om USA, som han ser binder nationen sammen, nemlig ideen om at alle er skabt lige af Gud og at alle nyder den samme beskyttelse af loven. Dette er statsmanden der taler, som medierne valgte at overhøre, fordi fortællingen om Trumps dans med racisme skal erstatte fortællingen om hans dans med russerne, nu balkortet alligevel ikke indeholder Putins navn.

Men forleden gav Trump pokker i medierne og ville hellere tale om fakta, hvilket der kom en forrygende pressekonference ud af

Med fare for at blive beskyldt for whataboutery, så er det værd at se tilbage på, hvorledes den tidligere præsident Barak Obama reagerede, da en sort racist, ægget af Black Lives Matters inflammatoriske retorik og bekræftet af præsidentens løgne, myrdede 5 betjente i sommeren 2016. Daily Wire skriver

Responding to the outrage over Sterling and Castile, President Obama said their deaths were “not isolated incidents” but were “symptomatic” of a criminal justice system plagued by “racial disparities.” That evening, during a Black Lives Matter rally, Johnson opened fire on Dallas police officers, shooting a dozen officers, five of whom died from their wounds. Before the police were forced to shoot him dead, he told them that he was deliberately targeting “white people, especially white officers” and that the Black Lives Matter movement had inspired his actions. “The suspect said he was upset about Black Lives Matter; he said he was upset about the recent police shootings. The suspect said he was upset at white people. The suspect stated he wanted to kill white people, especially white officers,” Dallas Police Chief David Brown told reporters. In his initial response, Obama, like Trump, did not single out black nationalists or the movement associated with the heinous act. Instead, Obama said that he was “horrified” by the “vicious, calculated and despicable attack on law enforcement.” “There is no possible justification for these kinds of attacks or any violence against law enforcement,” said Obama. “Anyone involved in the senseless murders will be held fully accountable. Justice will be done.” Obama also used the moment as an opportunity to push for more gun control. “Today is a wrenching reminder of the sacrifices they make for us,” Obama said of police officers. “We also know when people are armed with powerful weapons, unfortunately, it makes attacks like these more deadly and more tragic.”

Året før i 2015 myrdede en hvid racist 9 sorte kirkegængere under en gudstjeneste i byen Charleston. Obama talte hverken om morderens motiv eller ideologiske grundlag, men lagde vægt på generelle racerelationer og slog også her til lyd for en stramning af våbenloven. Der er altså ikke præcedens for at præsidenten skal afsværge den ene part i en konflikt alene på det ideologiske indhold.

Derfor generer det mig at den ellers altid sobre Charles Krauthammers analyse er så glimrende en repræsentant for kritikken af Trump

What Trump is missing here is the uniqueness of white supremacy, KKK, and Nazism. Yes, there were bad guys on both sides. That’s not the point. This was instigated, instituted — the riot began over a Nazi riot, a Nazi rally. And the only killing here occurred by one of the pro-Nazi, pro-KKK people.

USA har ganske rigtigt sin egen unikke historie med hvidt overherredømme og Ku Klux Klan (mens nazismen er en tysk opfindelse med socialistiske rødder). Men USA har også selv for nylig født Black Lives Matter bevægelsen, som Obama har rost og hvis racisme ikke blot ligger implicit i bevægelsens navn, men også udtrykkes ved enhver given lejlighed. Og sammen med de forskellige kommunistiske grupper som ANTIFA er venstrefløjen i USA, og resten af vesten i øvrigt, er denne side af volden i Charlottesville, generelt hævet over kritik.

Black Lives Matter bevægelsen har været en hidtil uset racistisk succes, ikke set siden Ku Klux Klans velmagtsdage i midten af 1920erne. Succesen består djævelsk nok ved, at det er lykkedes BLM at bilde de etablerede medier og de fleste politikere og kommentatorer ind, at dens racisme ikke findes. Måske har det ikke været svært, for som P T Barnum sagde om showbiz, så skal man give folk det de vil have. Og hvad de vil have er en fortælling, hvor end ikke mord på 5 hvide betjente kunne rive blårene fra øjnene. Tværtimod fremturede man med at insistere på at det inkluderende mod-udtryk All Lives Matter var racistisk ved ikke at fremhæve sorte eksplicit.

Trump siger det indlysende når politiske hooligans kommer op at slås, nemlig at de i udgangspunktet er lige gode om det. Når han minder medierne om den politiske vold, der udgår fra venstrefløjen, er reaktionen så hysterisk, som man kan forvente hos personer, der bliver konfronteret med deres fortrængninger. Det fører direkte til Krauthammers anden sætning “That not the point“. Er det ikke? Og ifølge hvem? Ikke præsidentet Trump! Ifølge Krauthammer er der kun en pointe med fordømmelse, hvilket ville negere dens betydning, hans pointe. Alt andet er et moralsk fallit.

Det var den politiske vold som Trump talte om. Ikke om kombatanternes ideologiske bevæggrunde, som Krauthammer og resten af den forargede elite hævder. Det var derfor han kaldte det en horribel dag, fordi han talte om konkrete tidsbundne begivenheder og handlinger. Trump lagde i samme anledning vægt på, at alle er lige for Gud ifølge forfatningen og derfor også lige for loven. Sort eller hvid, ingen har ret til at bruge politisk vold.

Men Trump er leder og han har en anden pointe, der minder om sammenhold. Trump minder om at der i det USA som han har arvet efter Obama, er enorme politiske spændinger, som ikke er blevet helet men uddybet. Sammenrendet af nazister og klansfolk og hvem der ellers morer sig med at lege ‘hvid identitarist’ er et randfænomen i befolkningen og står ikke til at blive commes il faux i den brede offentlighed, som venstrefløjens ditto har været i årtier.

Derfor må Krauthammer også fuske med sprogets logik, når han postulerer “the riot began over a Nazi riot, a Nazi rally”. Ja, rigtig mange, især lokale, blandt mod-demonstranterne kom ikke for at slås, det er klart. Men i begge lejre kom der grupper for at slås. Men hvem startede? At lægge skylden på nazisterne for simpelthen at holde en lovligt anmeldt demonstration, hvad der er den logiske konsekvens af Krauthammers kvababbelse, giver ingen mening. Grupper på begge sider kom for at slås, UTR i håbet om at møde en moddemonstration og moddemonstrationen meldte sig lystigt, fordi det er deres politiske virke.

Det er ikke Trump, der har allieret sig med det yderste højre og deres bøller. Det er mainstream medier og det politiske konsensus, der har allieret sig med det yderste venstre og deres bøller. Det er denne virkelighed, som Trump demaskerer ved at påtale det åbenlyse. Og deraf hysteriet.