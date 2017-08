Venstrefløjen forventer at verden skal tilpasse sig den forvrængning, som venstrefløjen selv er. Derfor dyrkelsen af alt der fragmenterer samfundet, som den multietniske vision. Og identitetspolitik, hvis konsekvens man kunne se i Charlottesville, hvor en gruppe, midt i voldelige sammenstød, råbte “White lives matter!” til en anden gruppe, der råbte “Black Lives Matter!”. Og bøsseparader, hvor man fejrer diversiteten i folk der ikke kan dyrke sex med det andet andet køn. Eller et andet køn, skulle man måske sige, for midt i fejringen af homosexualitet, kæmpes der for at der slet ikke er noget køn og samtidigt vildt mange, som man både er født med og selv kan vælge. Og psykisk syge skal hjælpes til kirurgisk og hormonelt at tilpasse kroppen, deres sinds forvrængning.

Alle disse disruptiontiltag er på en kannibalisering af det fælles. Det er et spørgsmål om psykologi og venstrefløjen er grundlæggende asocial.

Der var en amerikansk præsident, fra Demokraterne endda, der sagde noget i henretning af, at man ikke skulle spørge, hvad samfundet kunne tilbyde en selv, men hvad man kunne gøre for samfundet. Sharpen up er en begyndelse!