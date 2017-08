Danmarks Radios mangfoldige propaganda

2 millioner kroner til en konsulent eller ej, så leverer Danmarks Radio en mangfoldighed af propaganda, fra det islam-promoverende til det antisemitiske. Et eksempel som set hos Uriasposten, så har Danmarks Radios Dicte Tester serie, set på hijabmode i Iran. MADE BY US, der står bag Dicte og hendes familieslæng, skriver om programmet på Facebook

11-årige Dicte er træt af danskernes kedelige H&M-tøj og er taget til Iran for at blive inspireret af smarte hijabistaer. Made by Us har produceret serien “Dicte tester Mode i Iran”, som kan ses på DR Ultra under modeugen i København. Se det første afsnit på Ultra nu på linket herunder.

Jeg ved ikke hvorfor det er et barn, det mindste oven i købet, der taler for . Er hun virkeligt familiens skarpeste hoved? Eller skriver nogen hendes replikker, som man regner med får en bedre, øhm, ‘effekt’? Der er heldigvis alternativer til det som Danmarks Radio Dicter

Et andet eksempel kan man høre i det journalistiske flagskib Orientering på Danmarks Radios P1, 15. juni 2017. Dan Harder, der er redaktør for Israel-Online.dk skriver i Berlingske Tidende at her “foregiver DR-journalisterne Louise Windfeld-Høeberg og Mia Ulgraven at »undersøge«, hvordan had til palæstinensere »systematisk« indpodes i israelske børn gennem landets skolebøger”.

»Hadlæringen« sker angiveligt med henblik på at skabe gode israelske soldater, som er villige til at dræbe palæstinensere »uden at blinke,« som det formuleres. De uhyrlige anklager fremføres som uomtvistelige fakta. Og som om det ikke var rigeligt, skærpes de yderligere med påstanden om, at »palæstinenserne skildres i de israelske skolebøger som et problem, der skal løses på samme måde som jøderne blev fremstillet i Europa under Nazityskland.« Tak for kaffe. Hele indslagets præmis om israelsk hadlæring hviler på blot én enkelt kilde, en israelsk professor ved navn Nurit Peled-Elhanan, som angiveligt har forsket i israelske skolebøgers fremstilling af palæstinensere. Elhanan er dog ikke kun professor, hun er også »menneskerettighedsforkæmper« og kendt for at »tale for de palæstinensiske menneskerettigheder,« som det forklares. Vi forstår desuden, at forskeren selv har mistet sin 13-årige datter i et palæstinensisk selvmordsbombeangreb. Studieværten bemærker, med slet skjult beundring, at »til trods for at hun har oplevet det, så kæmper hun palæstinensernes sag.«

Peled-Elhanan kæmper nu ikke blot palæstinensernes sag trods tabet af sin 13-årige datter Smadar i et palæstinensisk selvmordsangreb, men bebrejder direkte Israel for angrebet. “This is the fruit of [Israel's] misdoings (…) They want to kill the peace process and blame it on the Arabs.” fortalte hun ifølge Los Angeles Times offentligheden få dage efter terrorangrebet, hvor hun også beskriver sit politiske syn som “left to far-left”.

Harder pointere videre, at manglende kildekritik ikke er de to journalisters eneste synd

For efterfølgende beder studieværten, Louise Windfeld-Høeberg, om sin kollega, Mia Ulgravens, personlige mening: »Det er jo skarpe ord, det her. Igen sammenligner hun med jøderne i Nazityskland … Men det kan vel ikke være fremstillingen af palæstinenserne i alle israelske skolebøger?« hvortil Mia Ulgraven svarer: »Nej, ikke i alle, men faktisk i de fleste af dem, i hvert fald i mainstream-skolebøgerne.« Studieværten beder sin kollega uddybe: »Og hele det her fjendebillede og nedgørelsen af palæstinenserne har til formål at skabe gode soldater til den israelske hær. Mia Ulgraven, kan du genkende det, hun siger?« Mia Ulgraven: »Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg har læst i Israel, og jeg har studeret de her psykosociale mekanismer, som er med til at fastholde konflikten … Man kan simpelthen ikke udsætte de andre for den mishandling, man udsætter de andre for, hvis ikke man har den her fortælling.« Nu er anklagerne om systematisk hadlæring i Israel ikke længere kun baseret på en dybt kontroversiel professors overfladiske »forskning« i skolebøger, men også på Mia Ulgravens egne erfaringer fra Israel. Nu er det DR-journalisten, der står inde for dem. Peled-Elhanans nazi-anklage er således ophøjet til sandhed.

Mia Ulgraven har casestudiet “Israelere og palæstinensere i den internationale nyhedsstrøm: et casestudie af nyhedsproduktionen hos verdens største tv-nyhedsbureau“, så hun kan ikke være’ekstremt naiv’, som Haarder funderer og derfor snarere gerådet udi “bevidst at kolportere en infam, antisemitisk løgn om jødisk ondskab”.