Krigen mod de to køn er også rettet mod børn

En hel familie i England kalder sig “gender fluid“, skrev Daily Mail og helt uden at afsløre nogen skepsis og spurgte i en anden artikel om en moder gjorde ret i at “hjælpe en 6-årig” med at skifte køn. I Californien foretog en børnehavelærer, hvad nogle har betegnet som en ceremoni, for en dreng på 5 år, der stod for at blive rettet for en pige. Det er noget af en fejring for en forvirring, som oftest er induceret udefra og som langt de fleste børn vokser fra. Og så er der selvfølgelig den detalje at hormonbehandling af børn ødelægger deres senere evne til selv at få børn. Og indoktrineringen rammer børnene tidligt, skrev Yiannopoulos, med en SvampeBob Firkant agtig malebog, der fortalte de små poder, at mænd kan menstruere. En ondsindet ideologisk kampagne gnaver i civilisationens paneler

“A 2011 survey by the National Transgender Discrimination Survey (NTDS) found 41% of transgender people had attempted suicide in the U.S.” skrev Daily Wire tidligere på året. Og så er der skyggetallet, alle dem, der blot har ladet det blive ved overvejelserne, men hvis vilje til at leve lige netop har vejet mere end deres ulykkelige situation.

Men der er også lavpraktiske konsekvenser af at dyrke forvrængningen. En blot 18-årig engelsk fyr skifter kø for anden gang. Fra at gennem et kønsskifte som 15-årig fortrød Brad “after prolific use of drugs and alcohol and numerous suicide attempts” sin tid som ‘pige’. Fandt hans omgivelser det fascionabelt at ægge denne unge og usikre fyr udi denne ødelæggelse af sig selv? Eller prøvede de at holde ham fast i, at han var værdifuld i sig selv og måske havde brug for mere hjælp til at indse dette og finde sig til rette i sig selv?

Hvordan skal det gå børnene når moden ender?