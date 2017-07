Trump indrømmer ufrivilligt sin uskyld

3. juni 2016 modtager Donald Trump junior en email fra en impresario ved navn Rob Goldstone, der skriver at en af hans klienter, den russiske popmusiker Emin Agalarov, har noget interessant at fortælle

The Crown prosecutor of Russia met with his father Aras this morning and in their meeting offered to provide the Trump campaign with some official documents and information that would incriminate Hillary and her dealings with Russia and would be very useful to your father. This is obviously very high level and sensitive information but is part of Russia and its government’s support for Mr. Trump — helped along by Aras and Emin

Der eksisterer ingen “Crown prosecutor of Russia” titel. Men Emin Agalarov har tidligere samarbejdet med Trump i forbindelse med Miss Universe konkurrencer og hans far Aras kaldes den russiske Trump (pas på, Putin). Så Junior svarer “[I]f it’s what you say I love it especially later in the summer”.

7. juni aftaler Junior og Goldstone at mødes 9. juni og samme dag (7/6) vinder Daddy Trump primærvalget i New Jersey og lover i sin high on energy sejrstale følgende:

“I am going to give a major speech on probably Monday of next week [June 13] and we’re going to be discussing all of the things that have taken place with the Clintons!”

Men mødet 9. juni afslørede intet andet end at den russiske kontakt var en advokat med stor interesse for en adoptionslovgivning fanget af sanktioner mellem USA og USS… Rusland. Daddy Trump leverede ingen tale om Bill og Hillary Clinton mandag i den følgende uge. Eller nogen anden dag. Så kan disse ’sammenfald’ forklares som andet end uskyldigheder? I et interview i forrige uge gjorde Trump et ikke overbevisende hvis overhovedet helhjertet forsøg, da han i knækkede og ufuldstændige sætninger forklarede New York Times udsendte

SCHMIDT: Did you know at the time that they had the meeting? TRUMP: No, I didn’t know anything about the meeting. SCHMIDT: But you didn’t—— TRUMP: It must have been a very important — must have been a very unimportant meeting, because I never even heard about it. HABERMAN: No one told you a word, nothing? I know we talked about this on the plane a little bit. TRUMP: No, nobody told me. I didn’t know noth—— It’s a very unimportant — sounded like a very unimportant meeting. BAKER: But on the date you clinched the nominations with New Jersey and California and the primaries, when you give the speech that night, saying you’re going to give a speech about Hillary Clinton’s corrupt dealings with Russia and other countries, and that comes just three hours after Don Jr. — TRUMP: Number one, remember, I made many of those speeches. BAKER: People wondered about the timing. TRUMP: Many of those speeches. I’d go after her all the time. BAKER: Yeah, I know, but—— TRUMP: But there was something about the book, “Clinton Cash,” came out. BAKER: Yeah, a year earlier, though. But you were talking about—— TRUMP: But we were developing a whole thing. There was something about “Clinton Cash.”

Oh, he knew all right. Sønnike havde kontaktet Daddy om sit spændende møde med russerne. Sandheden om Hillarys uranske forbindelser til russerne stod for at blive lækket. Men ak, mødet handlede om handel med babyer, så Sønnike måtte skuffe Daddy, som alligevel havde nok at kritisere Hillary for.

Så Trump løj! Trump vidste at hans søn prøvede at samle snavs på Hillary (om hendes russiske forbindelser(!)) gennem russerne. Trump havde kontakt til russer…

Øjeblik. Hvis Trump havde kontakt til russerNE, hvorfor troede han så at Junior kunne være behjælpelig med sin ubehjælpelige kontaktomvej? Hvorfor advarede han ikke sin søn om at forfølge dette latterlige spor ved at forsikre ham om at de eneste russere, der kunne bære en NE-endelse var dem han have kontakt til. Og hvis der var noget som helst med Hillary så ville han få det at vide - hvad handler en god collusion ellers om?

Fordi Trump, ifølge den logisk slutning af hændelsesforløbets kronologi, som medierne vil slå hårdt på, troede at Junior modsat ham selv havde opnået kontakt med russerne. Så han har ventet dirrende af spænding på, hvad der kunne lukke valgkampen ned definitivt allerede i juni. Så ivrig var han efter at have fundet guld at han tirrede sin base og medierne med spændende afsløringer der aldrig materialiserede sig - for der var ingen kontakt til nogen russere værdige til en god Clintonsk collusion.

Trumps umodne uhæderlighed frikender ham fra skyld i collusion with the russians.