Sommerens israelhad

Metaldetektorer og andre sikkerhedsforanstaltninger er ganske normalt, hvor der kan samles muslimer, men når det indføres af jøder går muslimerne amok. Nogle pal-arabere havde smuglet skydevåben via Al-Aqsa moskeen, som de brugte til at myrde to israelske sikkerhedsvagter, begge drusere, på Tempelbjerget 14. juli. Bassam Tawil skrev for Gatestone Institute

Den 21. juli kulminerede muslimernes vrede foreløbigt, da en 19-årig pal-araber trængte ind i familien Solomons og myrdede alle tre med sin kniv.

Mellemfolkeligt Samvirke fik fantastiske minder om “Musik mod besættelsen”

I Istanbul angreb Erdogans bøller en synagoge. Der var også jødehad i Jordan, hvor den muslimske masse skreg “Hvor er det smukt at dræbe soldater fra Jerusalem” Og sådan debatterede de rimeligheden af at en israelsk sikkerhedsvagt havde forsvaret ambassaden

Abbas, der er den moderate, har tidligere har sagt at jøder med deres beskidte fødder besudler Jerusalems hellige steder og og som belønner Solomons morders familie med 3.120 dollars om måneden, ægger massernes blodtørst

On its official Facebook page, Fatah posted a violent image of a Palestinian rioting, with the text “If I fall I will not be the first to die, and not the last to die. O my brothers, I write my will with my blood, please guard my revolution with your blood. Through Fatah’s masses sweeping to attack, I am Fatah, I am a revolution, I am a storm.”

Tidligere udenrigsminister for Israel Tzipi Livni frygtede ligefrem en religionskrig med islam (konflikten mellem israel og naboerne fylder ikke meget i den globale statistik). Som om den ikke allerede var igang, som en imam bosat i Californien mindede sin menighed om islams lære til alle tider

The Prophet Muhammad said: ‘Judgment Day will not come until the Muslims fight the Jews, and the Jews hide behind stones and trees, and the stones and the trees say: Oh Muslim, oh servant of Allah …’ They will not say: Oh Egyptian, oh Palestinian, oh Jordanian, oh Syrian, oh Afghan, oh Pakistani. The Prophet Muhammad says that the time will come, the Last Hour will not take place until the Muslims fight the Jews. …

We don’t say if it is in Palestine or another place. Until they fight … When that war breaks out, they will run and hide behind every rock, and house, and wall, and trees. The house, the wall, and the tress will call upon the Muslims. It will say: Oh Muslim … It will not say: Oh Palestinian, oh Egyptian, oh Syrian, oh Afghan, oh Pakistani, oh Indian … No, it will say: Oh Muslim. Muslim. When Muslims come back … ‘Come, there is someone behind me — except for the Gharqad tree, which is the tree of the Jews. Except for a certain tree that they are growing today in Palestine, in that area, except this form of tree, which they are growing today … That’s the tree that will not speak to the Muslims …

Oh Allah, support the Al-Aqsa Mosque and the rest of the Muslim lands. Oh Allah, liberate the Al-Aqsa Mosque from the filth of the Jews. Oh Allah, destroy those who closed the Al-Aqsa Mosque. Oh Allah, show us the black day that You inflict upon them, and the wonders of Your ability. Oh Allah, count them one by one and annihilate them down to the very last one. Do not spare any of them. …

Oh Allah, liberate the Al-Aqsa Mosque. Oh Allah, make this happen by our hands. Let us play a part in this. Oh Allah, let us support them in words and in deeds. Oh Allah, let us support them in words and in deeds. Oh Allah, let us support them in words and in deeds.