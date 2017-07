Syreangreb - typisk mænd…

Det er så dejligt med Danmarks Radio for man bliver så meget klogere på den verden der omslutter os. P1 Morgen fortalte 19/7 historien om en af de mange ‘parts and parcels’ der naturligt følger livet i en storby, nemlig den voldsomme stigning af syreangreb i London. London, viser det sig, er faktisk så stor en storby at det er hovedstaden for syreangreb. Blandt andre parts and parcels udover terror er slaveri, omskæring af piger og negre i machettekampe også noget der naturligt for storbyer som London.

Forfatter og tidligere journalist og korrespondent i London Lone Theils, der prøvede at improvisere en ekspertise, var i studie

Vært: Hvorfor ser vi sådan en markant stigning i antallet af syreangreb i Storbritannien?

Theils: Ja, hvis vi kigger på traditionelt, hvordan man har brugt og opfattet syreangreb, så har det jo tit været jalousi angreb. Det har været tidligere kærester, typisk mænd, der angriber kvinder for at vansire dem fordi de ikke må finde en ny eller for at sætte sig i respekt eller for at skade dem på den her måde. Den her tendens vi ser i London, det er noget helt andet. Og helt exceptionelt så er det faktisk mænd, der har højere risiko for at blive angrebet med syre på den her måde. Og det mener politiet er fordi det simpelthen er et våben som banderne er begyndt at bruge imod hinanden.

Vært: Altså, istedet for at skyde hinanden ned med pistoler eller noget?

Theils: Ja, og det giver jo på mange måder god mening, hvis man er bandemedlem eller wannabe bandemedlem. Det er svært at få fat i en pistol, det kan være dyrt. Hvis man bruger den så kan det nemmere spores. Det samme med en kniv, det er måske ikke så svær at få fat i en kniv, kan man sige, det kan man få i mors køkkenskuffe, men man kan også risikere at blive stoppet af politiet. Og hvis man har en kniv på sig, så er det altså strafbart. Hvis man angriber nogen med en kniv, så risikerer de at dø og så står man med en sigtelse for mord. Men der er faktisk ikke lige nu nogen straf for at gå rundt med syre på kroppen

Vært: Næh, for det kan man jo bruge til at rense sin køkkenvask med eller hvad man nu kan påstå det skal bruges til. Hvad er det for nogle mennesker, ved myndighederne det, hvad er det fornogle mennesker der udfører de der angreb?

Theils: Ja altså, vi ved at der var tale, eller der var i hvert fald arresteret - vi hørte den her 16-årige at han blev sigtet, der blev så også arresteret en 15-årig dreng samtidig med det her. Og alt tyder på at de er ikke hævnmotiverede, de er ikke engang, hvad skal man sige, målrettede angreb mod en bestemt person - som de har foretaget i al fald. Det har været helt tilfældigt, hvem der lige var. Men meget tyder i al fald på at motivet har været røveri. Man har villet tage en knallert fra den her leveringskører, som kører ud med mad. Altså det er jo sådan en, Übereats det er jo et sted hvor folk ringer ind og bestiller mad eller bestiller mad over nettet og så bliver det leveret af de mennesker, de her folk, der kommer typisk ud på knallert og suser frem og tilbage. Og der er det altså blevet sådan i London, at der er nogle kvarterer hvor de nu ikke længere tør at køre ud efter klokken otte om aftenen, fordi de risikerer altså at få stjålet deres knallert, de risikerer at få stjålet deres mobiltelefon. Altså, det er jo småting, kan man sige, som de egentlig går efter at stjæle, fordi, hvor meget kan man stjæle fra sådan en mand der kommer ud på knallert med en pizza?

Vært: Men er det også banderelateret?

Theils: Ja! Ja, det er det typisk.

Vært: Så det er ikke fordi banden skal hævne sig, det er simpelt røveri.

Theils: Jah. Altså det kan være man gør sådan for at imponere banden, fordi man gerne vil optages eller ligesom skal vise at man tør det her. Og det er jo meget voldsomt at hælde syre på nogen, men lige nu så er det også en forbrydelse, som er relativ ufarlig for den der begår den, kan man sige. For det første så er der altså ikke den store fængselsstraf i det fordi man kan ikke sigte dem for mordforsøg f.eks. Men det bliver den her sigtelse, som vi også hørte den 16-årige har fået, altså for meget grov vold.

Vært: Hvorfor er det især mænd der bliver ramt?

Theils: Jamen det tror jeg hænger meget sammen med at det er banderelateret. Det er jo typisk mænd der er i bander.

Vært: Jo, men ofrene er også mænd?

Theils: Ja! Jamen lige præcis, det er jo også, det er mænd der tør at bevæge sig ind i de her kvarterer om aftenen. Altså det er jo ikke kun røveri, men også angreb mod andre bandemedlemmer eller andre bander.

Vært: Som hævn simpelthen?

Theils: Ja.

Vært: Hvad gør myndighederne for at dæmme op for de her angreb?

Theils: Jamen altså, lige nu så er de her, hvad skal man sige, madleverandører, dem der kører ud med pizzaer og hvad de nu ellers skal ud med, de er i alt fald meget utilfredse, de synes ikke der bliver gjort nok. Så de har lige demonstreret igår, foran Downingstreet og sagt at nu må der skrides ind. Og de vil selvfølgelig gerne have, at der kommer mere politi på gaderne i de her områder, hvor det risikerer at finde sted. Så har man sådan på politisk hold også diskuteret netop, altså for det første; kan man ændre loven, sådan at det også bliver strafbart at gå rundt med syre. Med mindre altså at man har en god forklaring. Altså lad os sige; en blikkenslager der skal ud at rense nogle rør, han har selvfølgelig en god forklaring på hvorfor han har sådan noget med. Men hvis man ser en 15-årig dreng, der kommer gående i sit eget kvarter med en flaske på sig, så er der måske ikke så god en grund. Så det er noget man arbejder med, at ændre lovgivningen på den her måde, for det bliver meget svært at gøre det umuligt at få fat i de her ting, som jo er, som du også nævnte, en del af en almindelig husholdning, når man skal have renset sine afløb eller et eller andet, så har man sådan noget stående under køkkenvasken.

Vært: Ligesom man har forbudt knive, selvom knive jo også er noget man bruger i et almindeligt køkken. Lone Theils, tak fordi du kom ind til os.

Theils: Velbekommen.