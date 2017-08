Afrika, det land som ingen børn kender

Lad os køre ned af de nære minders boulevard fra en sommer præget af negre der tager anstød af at opholde sig i Danmark. Forrest, alene og på det eneste sæde i bussen, der endda afgår kun for ham, har jeg dog, hvad der bør være skik og brug, placeret en danskers (sådan da) klagen over danskernes ubevidste/behøvlede/soignerede racerasen. Negrene, som vi kommer til senere, må stuves stående sammen bagerst i en senere afgang i en grimmere bus.

I Fyens Stifttidende skrev Mads Soares de Cunha Vestergaard (puha, sikke et mellemnavn hva’?) om hvorledes et open by night-arrangement med Afrika-tema missede chancen for vise “et nutidigt billede af Afrika (…) langt væk fra det fordomsfulde og racistiske billede, vi ellers så længe har portrætteret med lerhytter og sultne børn omringet af fluer”

(…) fordi der sker så meget på det afrikanske kontinent lige nu. Kunstnere fra otte forskellige afrikanske lande spillede på Roskilde Festivalen i år. Navne som Imbolo Mbue og Chimamanda Adichie er brandvarme på den litterære verdensscene. Lande som Etiopien, Angola og Ghana laver mad på et højt niveau, som det for nylig blev vist i en serie på DR K om Afrikas nye køkken.

Det er rart at Læger Uden Hæmninger, nu kan lægge kursen om, der kommer ingen flygtning over Middelhavet; Afrika har ingen sag.

Man tror måske at man kan spørge sig om Soares de Cunhas brug af ordet “brandvarm” om kunstnere som Imbolo Mbue og Chimamanda Adichie ikke giver racistiske associationer blot fordi Afrika har bedre vejr? Eller spørge om Soares de Cunhas mener at Imbolo Mbue og Chimamanda Adichie måske endda er brændt på?

Men det kan man ikke.

Og det er i hvert fald ikke så ligeud og utilsløret så racistisk som “blackface”, traditionen fra minstrel shows, hvor hvide malede sig selv sorte og optrådte med at fremstille negre “som dumme, dovne, overtroiske klovne, som havde bedst af at være slave i plantagerne”.

Det var lige præcis Bogenses bøvede brøde “Hvad lærer borgerne i Bogense om Afrika ved det?”

Kan vi ikke holde op med at portrættere et helt kontinent med over en milliard indbyggere på denne fordomsfulde og dybt racistiske og stereotypiske måde? Det er pinligt som dansker, men især også som fynbo at være vidne til. Prøv dog med noget oplysning og viden. Prøv dog at vis kontinentet, som det er, i stedet for som hvide racister ville have, vi skulle tro, det var. Fyn, hvornår kommer du ud af din bonderøvsmentalitet. Hvornår begynder du at bruge din forstand?

Ja, helt ærligt! Du gav ikke en hånd til det blev bedre dag for dag, men var racistisk, fordomsfuld på en stereotypisk måde.

Edward, min fine bonderøv, der går rundt i din egen lille verden og drømmer om guld og grønne skove, er faktisk stopmæt med det Afrikanske Nye Køkken. Og fluerne er ren CGI.

Og når UNICEF skriver at “Mange lande i Afrika syd for Sahara kæmper med fattigdom, konflikter og naturkatastrofer, og det bringer millioner af børns liv i fare” så er det racistisk løgn. Og det må betegnes som en veritabel krig, når de blankt indrømmer at de “bruger mere end halvdelen af sine midler i denne region”, optaget at ting de kan eje, som de er.

For slet ikke de danskere, sikkert mange fra Fyn, som vil eje små afrikanske børn til et liv på plantagerne, baseret på deres fordomsfulde racisme af stereotypier.

Så sæt jer ned for sundhed og liv!