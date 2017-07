Berlingske skrev at forskere ved Aalborg Universitet har fået “fem millioner fra Det Frie Forskningsråd til et projekt, som skal undersøge »politisk lighed og retfærdig stemmeafgørelse ved demokratiske valg«”. Princippet om at hver borger har en stemme fordi vi er i et fællesskab og at det er det fællesskab demokratiet skal afspejle er altså i spil. Man aner nok, hvor forskerne vil hen med med deres fem millioner kroners spørgsmål om “dem, der har brugt tid på at sætte sig ind partiernes programmer og ved, hvordan folkestyret og samfundet fungerer, [skal] have en mere vægtig stemme ved folketingsvalg?”

Debatten om demokratiets tilstand har fået masser af næring i kølvandet på valget af Donald Trump og efter, at det sidste år var de ældre vælgere, der stemte briterne ud af EU, mens de unge stemte remain.

Ah, fællesskabet tog fejl, de stemte forkert, fordi der er en politik, der er den rigtige og alt skal helst arrangeres så således at man i højere grad stemmer rigtigt fordi rigtigt er rigtigere end forkert og når det er forkert er verden af lave. Med mindre man har fem millioner kroner at muntre sig med sammen med vennerne til at spekulere i hvorledes man måske kan få et Trumpxit. Og ifølge en filosof (en ubeskyttet titel) må man derfor spørge om man “bør stemme uden at være klædt på til det”.

Det eneste rationelle alternativ til hver borger een stemme er, at man skal have fod under eget bord, altså egen indkomst og fast ejendom. Men man får ikke fem millioner fra Det Frie Forskningsråd for at være rationel, så lad os se, hvad der er på tegnebrættet af dyre alternativer

Så måske skal vi ikke bare give alle ret til at stemme, måske skal man gøre noget for at spille sig på holdet. (…) Man kunne forestille sig en test som den man skal igennem for at få statsborgerskab.

Så de unge skal alligevel slet ikke stemme. At klynke sig selvretfærdigt igennem deres skoletid er ikke at spille sig på holdet. Og en test vil de følgeligt dumpe. Så fod under eget bord. Næste problem

Nogen kunne sætte sig for at købe alle vælgere i Esbjerg for 10.000 kroner per styk og så tjekke det bagefter. Men jeg synes ikke, at den type argumenter er tungtvejende længere. Det vil for det første være meget dyrt.

Det er et godt argument og det er faktisk noget der allerede er en realitet. De uformuende kan stemme sig til andre folks penge. Det er end ikke dyrt da de røde har alle vores penge at give af. Løsningen er fod under eget bord.

Er det ikke mere retfærdigt, at unges stemmer tæller mere? Og at de, der har forstand på samfund og politik, har mere at skulle sige end vælgere, der ikke gider sætte sig ind i sagerne?

Igen, dem der har fod under eget bord har demonstreret deres forstand på samfund, politik og økonomi samt deres levende deltagelse. Men lads os dvæle ved ungdomspointen og se, hvorfor Hitler-jugend og Rødgardister er instrumentelle for hver modstand mod det frie samfund, nemlig at ungdommen er en fåreflok.

De, der har forstand på samfund og politik udelukker, som man kan se ovenfor, også akademikerstanden, den eneste stand som vedholdende har bakket op om, ja selv opfundet, alle de store dårlige ideer: Socialisme, klimafrygt, multietniske samfund, udvidelse af antallet af akademikere (metastasen) osv. Igen, ingen har har gidet at sætte sig mere ind i sagerne end dem med fod under eget bord.

Og er det rimeligt, at det er hemmeligt, hvor vi sætter vores kryds, når det at stemme faktisk er en form for udøvelse af magt, som man bør kunne stå til ansvar for? (…) Når vælgere udøver magt ved at stemme, kan man argumentere for, at de også skal stilles til ansvar for magten. Hvorfor var den kandidat bedre end de andre? Hvis du kan slå op på en hjemmeside og se, at Jørn har stemt på parti X, så kan vi mødes, og du kan sige: Jeg kan se, at du har stemt på X. Hvorfor det? Og det vil jeg gerne kunne give dig et nogenlunde fornuftigt svar på. Det vil være en falliterklæring, hvis jeg sagde: -Det ved jeg ikke,- eller at jeg slog plat og krone om det, for det interesserer mig ikke

Offentlig udskamning ER magt og hvem skal i givet fald stå til ansvar for den? Og uden at komme in på ANTIFA så skal man have fem millioner fra Det Frie Forskningsråd for at tænke, at offentlig udskamning et udtryk for ansvar, når den grundlæggende kun straffer dissens. Men lad os fortsætte deliberationerne

En måde at se på det, kunne være at lade vægten af ens stemme afhænge af, hvor meget man er berørt af de politiske beslutninger, der bliver truffet

Så hvem bliver berørt af en fordelingspolitik, yderen eller nyderen? Tænker de at indvandrings- og integrationspolitik bliver afgjort af de kasserede proletardanskere i de hensygnende boligområder? Økonomi bliver afgjort af erhvervslivet og skatten af de formuende og arbejdsomme. Svaret er fod under eget bord!