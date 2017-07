Trumps substans mod oppositionens overflade

Mens Donald Trump ser ud til at hygge sig gevaldigt med den franske præsident Macron, er hjemmefronten i oprør over Trump Jr.s møde med en russisk advokat tilbage i juni 2016. Team Trump har, under beskyldninger om at være i et kriminelt samarbejde med den russiske regering for at kuppe sig til posten som præsident, benægtet overhovedet at have kontakt til nogle russere, så Jr. har undergravet Trumps troværdighed og pustet nyt liv i en døende fortælling om et russisk coup d’etat. af Det Hvide Hus. Jonah Goldberg, der insisterer på at vedholde sin #NeverTrump kampagne, skrev i National Review

But the lying really isn’t the problem. Sometimes the Trump team tells the truth. Sometimes it buries the kernels of truth in the larger nougat of B.S. The problem is that Trump and his people can’t stay on message, whether it’s true or false. President Trump just doesn’t care if he makes his surrogates, including members of his cabinet and family, look like chumps.

Dette ville være en fin observation og under normale omstændigheder måske endda relevant. Men omstændighederne er langt fra normale. Den ventreorienterede presse er næsten sygeligt optaget af alt, der kan inkriminere Trump på den ene eller anden måde. Brent Bozell skrev at CNNs morgenprogram New Day brugte 2 timer og 16 minutter af sine 2 1/2 timer på Trump-Rusland historien. Townhalls D W Wilber mener at “The abuse aimed at President Trump by members of the Democratic Party and much of the news media has simply been beyond disgusting and bordering on the bizarre”. Lawrence Meyers skriver i Townhall at “They aren’t angry that CNN and MSNBC and the entire Democrat Media Complex lied to them, but that they were wrong.”

This is why they hate him so much. Because despite doing everything they can think of, Trump is still standing. Then he punches back. His blows are surgical and hilarious. They take next to no effort, while the Left is literally expending all its energy and having no impact. He’s using the media’s own tools against it. He’s using social media – the Great Equalizer – against them. He’s using Alinsky against them. He’s kicking them when they’re down. And the more he fights back, the more the Left rages…and the more the media exposes themselves as being utterly corrupt, and how truly hateful the Left has become. Nor is this a fringe element. This is the Left.

Stefan Molyneux maler et billede af et forhold, der ender fordi nogen afslører mandens slibrige udenomsægteskabelige affærer. Manden forsøger så at vinde kæresten tilbage så alt bliver som før - ikke ved at ændre sin person eller beklage sine svigt, men ved at finde og straffe den, der afslørede hans sande karakter. Og således blev Demokraternes rusland og Trump hackede valget født.

Den logik virker måske på den yderste venstrefløj, men de vælgere i The Blue Wall, som Trump vandt i rustbæltet og resten af fly-over America, er måske ikke så villige til at gå tilbage til en fuser.

Så Huffing Post har en ambition om at finde ud af om den forsmåede kæreste er interesseret i at komme tilbage til Demokraterne og vil busse deres ‘beltway‘ korrespondenter rundt i middle America. Det bliver spændende at følge og imens skriver Breitbart om en nyhedsdirektør for en radiostation i Ohio, der skrev til CNN, at folk var trætte ud i det vrede over at høre så meget om Rusland

“They think the Trump/Russia deal is a coup attempt by the media, and don’t think there is anything to the Russia/ Trump, Jr. emails,” Robert Leonard, the news director, emailed. “They don’t understand why the media is trying to oust our duly elected president. They think there is a double standard — why isn’t anyone investigating the Clinton campaign/Russia connections? They are standing firm behind Trump.” According to a recent Harvard-Harris poll, nearly two-thirds of Americans believe that “there exists a campaign to delegitimize” Trump. Reporters who have gone to working-class areas in states like Pennsylvania (“Trump’s Supporters Aren’t Abandoning Him in This Pennsylvania Town”), Ohio, Wisconsin, Michigan, Kentucky and even Tennessee (“In Trump Country, Russia Scandal Doesn’t Resonate”) have all reported similar sentiments. CNN, though, keeps focusing on Russia even though one of its anchors, Alisyn Camerota, said on Friday that she was actually experiencing Russia “fatigue.”

Der er vigtigere historier om Trump, såsom at det måske vil være ham, der kommer til at stå for udnævnelsen af ikke færre en 4 højesteretsdommere, som Breitbart skrev. Eller at han nu har givet grænsekontrollen lov til at passe sit arbejde