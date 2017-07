Racisme er en forbrydelse…

Berlingske Tidende skriver at Danmarks Radios P3 program ‘LOL DK’ prøver at finde Danmarks bedste vittighed. til det har de lovet “’frit lejde’ til at komme med alle de sexistiske, racistiske og homfobiske jokes, de har.” En af disse racistiske jokes er ifølge Berlingske artiklen om Jørgen Leth

Jeg har en joke om Jørgen Leth. Han ligger og knepper en thailænder bagfra, så banker hun tænderne op i sengegavlen og flækker to tænder. Så siger han ‘hov hov, jeg skal nok betale for nogle nye tænder’. Så kigger hun på ham og siger: ‘det er bare mælketænder.

Jeg tænker at det racistiske i den vittighed ligger i at den approprierer antikolonialistisk satire. Men “det er jurist og blogger Mary Consolata Namagambe rasende over” fortæller Berlingske

»Jeg er fuldstændig mundlam og virkelig vred. Det her program består af hvide mænd, der nedgør minoriteter,« siger hun og fortsætter: (…) »Det sker på bekostning af os minoriteter, og jeg sidder tilbage med en følelse af, at DR med fuldt overlæg sender racistisk radio. Kunne vi ikke have haft et program, der faktisk gik i dybden med denne danske racistiske jokekultur, og hvor skadeligt det er for minoritetsdanskere, i stedet for at give racister taletid?,« spørger hun. (…) Det er to hvide mænd, der sidder og hører på andre mænd, som leverer vittighederne. Og så er det værterne, der bestemmer, om joken er grov nok til at blive arkiveret eller makuleret. »Hvorfor skal to hvide mænd afgøre det? Det er så absurd.«

Ja, hvad er der nu i vejen med sort humor? Mary Consolata Namagambe mener derfor og ganske rigtigt, at “Det skal understreges, at de her vittigheder ikke er nogen, du må sige. Ligesom i ’Jackass’, siger hun og påpeger, at de også opfordrer folk til ikke at prøve de stunts, de laver, derhjemme.” Her kan jeg måske være behjælpelig. Breitbart havde nemlig forleden en historie om en eller anden anden neger som tweetede “Happy white people proud of their racist ancestors day”. Det tweet affødte noget kontrovers og negeren undskyldte sig med, at det blot var en joke. Men det affødte så disse vittigheder, som jeg, apropos frk. Namagambes ønske, gerne vil påpege ikke under nogen omstændigheder må blive fortalt:

Donald Norton • 15 hours ago What do you call a black guy out jogging? A ‘person of interest’ I’m just kidding it’s a joke

bugalugs2 Donald Norton • 14 hours ago What do you call a black guy in a suit?* The Defendant. It was a joke. But feel free to be offended by it. *The original British version is a Scouser not a black, but why let that get in the way of an opportunity to get offended.

The Big Nagurski bugalugs2 • 12 hours ago What do you call a gay black man? a Fagger

The Big Nagurski The Big Nagurski • 12 hours ago What do you call a Black man that does NOT smoke crack and has a Job? Race traitor

Raymond Chewbacca The Big Nagurski • 11 hours ago What has six legs and goes hodedo hodedo hodedo? Three black guys running for the elevator. Oh, I’m sorry. You’re offended? I was just joking.

BreakFerFun The Big Nagurski • 10 hours ago Feel free to be offended on this one also. What’s long, black and tired? The unemployment line. Just a joke, calm down America.

tired,tired,tired!!! BreakFerFun • 9 hours ago What’s long and hard on a Black man ? First grade !

thats MR Deporable to you! tired,tired,tired!!! • 9 hours ago …or the hardest 3 years of a black mans life? Third Grade…. Relax its just comedy.

WarPony Skank_Hunt_88 • 11 hours ago Here’s a joke you can feel free to be offended by: What do you call a black man driving a four-door dually pick up? Grand theft auto.

WarPony WarPony • 11 hours ago Here’s a joke you can feel free to be offended by: How do you drive a black man crazy? Hide his SNAP card in his work boots.

thats MR Deporable to you! WarPony • 9 hours ago What can a pizza do that a black cant do? Feed a family of four. …. Relax its just comedy.

GeneInNewportNC WarPony • 8 hours ago How many blacks does it take to change a light bulb? None they jus burn their house down cause to power was shut off for non-payment.

The Big Nagurski The Big Nagurski • 8 hours ago How do you tell when a Black man just had sex with a White girl? his eyes will still be red from the Mace

Jacksonian_Libertarian The Big Nagurski • 5 hours ago What’s that black stuff between an Elephant’s toes? Slow running natives. Feel free to be offended.

stargazeman bugalugs2 • 6 hours ago Why the Black guy wear a tuxedo to his vasectomy? Cuz he said; “if I gonna be impotent, I gotta look impotent”… Just a joke Wayan, put it in your Homey the Clown skit.

Jo flere der får kendskabet til, hvad der ikke må siges jo hurtigere kan vi sætte en stoppe for at denne humor spreder sig. Det samme gælder mem!

Always remember, racism is a crime - and crime is for niggers!