Trumps tale til Vesten og Vestens forfald

Polakkerne vil hellere ud af EU end finde sig i muslimsk indvandring, skriver Breitbart. Og de er i samme ånd begejstrede for Trump.

Et ellers skeptisk Wall Street Journal havde fanget essensen af Trumps tale

Like the best presidential speeches, it contained affirmations of ideas and principles and related them to the current political moment. “Americans, Poles and the nations of Europe value individual freedom and sovereignty,” he said. This was more than a speech, though. It was an argument. One might even call it an apologia for the West.

Mr. Trump built his argument out of Poland’s place in the history of the West, both as a source of its culture—Copernicus, Chopin—and as a physical and spiritual battlefield, especially during World War II. The word Mr. Trump came back to repeatedly to define this experience was “threat.” During and after the war, Poland survived threats to its existence from Nazi Germany and the Soviet Union. Mr. Trump believes that the West today confronts threats of a different sort, threats both physical and cultural.

“This continent,” said Mr. Trump, “no longer confronts the specter of communism. But today we’re in the West, and we have to say there are dire threats to our security and to our way of life.” He identified the most immediate security threat as an “oppressive ideology.” He was talking about radical Islam, but it is worth noting that he never mentioned radical Islam or Islamic State.

Instead, he described the recent commitment by Saudi Arabia and other Muslim nations to combat an ideological menace that threatens the world with terrorism. He compared this idea of mutual defense to the alliance of free nations that defeated Nazism and communism.

But the speech’s most provocative argument was about our way of life. It came when he described how a million Poles stood with Pope John Paul II in Victory Square in 1979 to resist Soviet rule by chanting, “We want God!” “With that powerful declaration of who you are,” Mr. Trump said, “you came to understand what to do and how to live.”

This is a warning to the West and a call to action.

Angela Merkel havde derimod ikke tålmodighed med Trump og hans polske åndsfrænders advarsler og undergangsfrygt: “Wenn es eine aus dem Inneren kommende Bedrohung für den Westen gibt, dann sind es jene Kräfte, die sich wie Trump und seine Brüder im Geiste in der polnischen Regierung an Untergangsphantasien weiden und allen, welche die Welt anders sehen, mit ungebremster Aggression begegnen” sagde hun ifølge Frankfurter Allgemeiner.

Og så lod hun venstrefløjens pøbel svare Trump på vegne af den liberale del af Vesten mente man på CNN

Mon Trump følte sig ramt eller bekræftet? Angela Merkels modus operandi er at invitere problemerne indenfor. Så ind kommer de, komplet med anti-kapitalistiske plyndringer.

DR Nyheders Tyskland-korrespondent Michael Reiter beskrev de “ufattelige ødelæggelser”, “som om, at her har været borgerkrig” og tysk politi havde “aldrig oplevet så meget had og vold”. “Hvis folk gjorde sådan i Egypten, så ville de blive skudt” sagde en arabisk flygtning ifølge Jyllands-Posten og han fulgte det op med en indsigtfuld observation

- Staten stiller alt til rådighed: bolig, arbejdsløshedsunderstøttelse og uddannelse. Alligevel er de folk her ikke glade. Jeg forstår det ikke.

Hans syriske kollega, Mohammad Halabi, i falafelboden ankom til Tyskland for 18 måneder siden, og han er lige så uforstående.

- De er tossede. Jeg kan ikke tro mine øjne, siger den 32-årige Halabi.

- De har sådan et dejligt land, og så ødelægger de det.

Godt spørgsmål Halabi, men det er forudsætningen for din tilstedeværelse. For “gade-aktivisterne” er begrundelsen velfærdsstaten; den gør folk dybt ulykkelige ved at underminere deres selvopretholdelsesdrift og derved fratager dem en mening med livet. Det er smerteligt at blive betalt for at holde sig væk fra noget nyttigt. Og hvis ikke man vil gå til i lindrende misbrug må man gå i krig mod systemet eller racisterne eller en eller anden isme alene for at få en følelse af mening og af at ens eksistens har nytte - illusorisk som det end er.

Merkels grunde til at ødelægge Tyskland? Foragt velsagtens, hvem ved. Hun har altid tjent det herskende system. Først som kommunist bag Jerntæppet og nu som overstatslig apparatnik. Folket, det er bare i vejen - for begge systemer.

Men hvor de venstreradikales ødelæggelser er til at reparere - og efterhånden så tåbelige at selv politikere kan se det - er Merkels og hendes åndsfrænder i Europas politiske elites ødelæggelser ikke blot permanente, det er en cancer, der vil fortsætte med at æde kontinentet indtil en forløsende borgerkrig. Det gamle kontinents intelligens er allerede i fald og den udvikling vil accelerere som millioner af afrikanere er på vej, mens de liberale vesterlændinge overværer deres bys ødelæggelse til en indifferent baghyler.

Polakkerne derimod havde placeret Trump ved siden af et billede af Sobieski.