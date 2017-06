Anderkend aldrig!

Fathi El-Abed har set overskriften Can Hummus and Falafel Be Called Israeli Dishes? i det venstreorienterede Haarets og skriver på sin Facebook væg

SELVFØLGELIG er den ædle palæstinensiske madkultur IKKE israelsk Som om det ikke var nok at stjæle landet, at etnisk udrense 2/3 af Det Palæstinensiske Folk, at myrde løs, at jævne byer og landsbyer med jorden, at ændre navne på byer, landsbyer, gader og stræder, at forsøge i 70 år på at dæmonisere et folks retfærdig kamp for frihed og selvstændighed…så forsøger Israel at stjæle palæstinensernes tøj- og madkultur (for blot at nævne et par eksempler af!) Men sådan er det måske når man ingen identitet har…så er det langt nemmere at stjæle andres!!

En Peter Andreas Fog påpeger en logisk detalje ved El-Abeds rasen

Hvis vi antager at hummus og falaffel kommer fra det arabiske køkken og således ikke kan være en del af det israelske, så er de arabiske israelere altså ikke israelere. Det kan åbenbart kun være jøder der er israelere. For Fathi El-Abed er jøder og israelere et kan man altså udlede af denne tirade og hans Israelkritik er derfor…

Den udmærkede Fog har ret og rammer kernen i den Palæstinensiske sag. “The creation of a Palestinian state is only a means for continuing our struggle against the state of Israel.” sagde Zahir Muhsein, ledende medlem af PLO i 1977 og fra Israels fødsel, er enhver araber flasket op med aldrig at anerkende Israel. Ihukom…

…the day after he was re-elected by consensus as Fatah leader, Palestinian Authority (PA) chairman Mahmoud Abbas, the leader of Fatah and the Palestine Liberation Organization (PLO), said bluntly in front of joint attendees from Hamas and Islamic Jihad terrorist groups, both of whom have sworn to destroy Israel and were invited directly by Fatah, that Fatah will never give up its fight against the Jewish state. Abbas said the Palestinian Arabs will not recognize Israel as it is constituted as a Jewish state, and that the PA is attempting to pressure Great Britain into rescinding the 1917 Balfour Declaration, which stated the government’s desire for a Jewish home in what is now Israel. Abbas even wants Great Britain to apologize for the Declaration, correct the “injustice” done to the Palestinian Arabs and recognize the “State of Palestine.”

Araberne afslog alle delingsplaner, inklusiv FNs endelige, af en eneste grund; at de ikke kunne acceptere en jødisk stat. Hvis jøderne fik deres egen stat var de ikke længere den ydmygede dhimmi, som de muslimske skrifter lover - så langt jøderne overhovedet skal være i live. Israels eksistens er derfor en katastrofe, Nakba som det hedder, fordi det muslimske univers er vendt helt på hovedet.

Fordi Israel aldrig kan anerkendes, kan de arabere der bor i Israel heller ikke være israelere. Derfor fanger Fog ikke Fathi El-Abed i en logisk svipser, som han sikkert har troet. Han fanger El-Abeds grundsyn og hans mission - en evig kamp imod den jødiske entitet.

NB: El-Abed forstår ikke helt at Haarets artiklens overskrift ikke helt svarer til dens indhold. Kategoriseret under avisens Food sektion og med undertilten The cuisine offered in ‘Modern Israeli Cooking’ fails to live up to the cookbook’s title er man ikke overrasket når man fra første linje - “In a kitchen test of “Modern Israeli Cooking,” we tried to prepare falafel according to its recipe” - kan se at det er en anmeldelse af en kogebog. Den spidsvinklede overskrift i den mere end politikenske avis (måske mere end det, forestil Dem Politiken kun med venstreorienterede jøder - ja anmeldelsen opererer endda med begrebet the Nakba om Israels tilblivelse) stammer fra disse meget generelle overvejelser over nationale og kulturelle køkkener

In recent years, it seems it has been easier to try to define Israeli cuisine when you are geographically situated outside the borders of the country. In Israel itself – a young nation in an ancient region rich in complex history and conflicts – every attempt to define a national cuisine has come up against impassable minefields: What is Israeli and what is Palestinian? Is there such a thing as Palestinian cuisine and is it different from what has existed for centuries in the area of Greater Syria and was common to the native Jews, Muslims and Christians? Can hummus and falafel be called Israeli dishes? Is there a Jewish culinary common denominator, and does it have anything to do with Israeli cuisine? There are dozens more burning questions, and all of this without even addressing the big issue of why, really, do we need a national cuisine? [tade]

Kan man overhovedet tale om et palæstinensisk køkken udenfor ‘Storsyrien’? Det fordrer spørgsmålet om man så overhovedet kan tale om et palæstinensisk folk i det hele taget?

I øvrigt ser det ud til at humus ser ud til at stamme fra Ægypten, ligesom falafel, der måske endda er en koptisk ret.