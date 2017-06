Alternativets islam

Man skal ikke undervurdere Uffe Elbæk, han ved noget om menneskets psyke. At skabe en politisk bevægelse der kunne samle alle de diffust venstreorienterede der ellers var skvulpet bedragerisk rundt mellem de professionelle partier SF, Enhedslisten og Radikale Venstre og stukket blår i øjnene på både Marianne Jelved, Villy Søvndal og Johanne Schmidt Nielsens egoer, er en fænomenal præstation. Se godt på disse billeder fra et af Alternativets møder

De fleste der så klippet, da det blev delt på Facebook, bemærkede hvor skøre Uffe Elbæk og resten af Alternativets medlemmer var. Men der er mening i galskaben, bemærkede en klog fyr dengang. Elbæk er interesseret i mennesker der bevæges af det emotionelle, frem for det rationelle og logiske, mennesker der har et behov for at mærke at deres moral er et med deres livsudfoldelse, et behov for at være god - for det gode er godt. Og for gode mennesker er det ikke let at leve i en verden, hvor der med den store spanske tænker Miguel Indurains ord, altid er en regning der skal betales.

Gode mennesker bryder sig ikke om barske mænd og vil ikke tænke på at kun den vold, som de barske er villige til at begå på deres vegne sikrer deres nattesøvn. Gode mennesker vil køre i elbil fordi den ikke udleder forurening og vil ikke tænke på at den forurener lige så meget som en konventionel bil målt over dens levetid. Gode mennesker vil spise økologisk af hensynet til naturen og vil ikke tænke på at det kræver mere land indvundet fra naturen. Gode mennesker vil også gerne rejse mens de kerer sig om klimaet, kan lide at leve blandt hinanden mens de omfavner diversitet, elsker frisind, kvindefrigørelse, de fremmede, islam…

Gode mennesker vil bare ikke tænke.

Gode mennesker vil ikke tænke på at islam er antitesen til at hvad de synes er godt og rigtigt. Islam er jo de fremmedes religion og hvor efterlader det muslimerne? Når vi alle vil det samme for vores børn, hvorfor kan vi ikke blot være enige om at kulturelle forskelle ikke er stort andet en opskrifter og tøjstil og så ellers holde op med at udtrykke sig på nogen måde, der kan udløse muslimske opstande og terror?

Så hvad siger man til højrefløjens kritik af islam når muslimerne hele tiden reagerer uhensigtsmæssigt ud fra deres religiøse forskrifter? Hvad siger man når “45 procent af de gifte [arabiske] mænd har brugt fysisk vold mod deres partnere, og 64 procent af mændene har udsat kvinder for sexchikane. I 90 procent af de tilfælde lyder mændenes forklaring, at de enten gjorde det for sjov, eller fordi kvinderne gik for provokerende klædt” ifølge FN?

Man kan ikke håndtere sandheden om islam fordi man ikke vil tænke.

Så man opfinder sin egen islam i sit eget billede. Eller i det mindste lader sig forblænde af feministister, der hævder at repræsentere en feministisk islam. Herhjemme kender vi Sherin Khankans Mariam Moske, hvor der kun er adgang for kvinder, men i andre vestlige land er der begyndt at skyde små moskeer op med feministiske imamer, som isranske Thee Yezen Al-Obaide har åbnet en moske i Berlin “som er åbent for alle, som føler, at de ikke passer ind i de almindelige moskéer. Kvinder, mænd, transpersoner, homofile, heterofile”. Til Kristelig Dagblad siger lektor i antropologi Heiko Henkel

Det er ikke særlig udbredt. Og det er heller ikke mit indtryk, at der kommer særlig mange muslimske kvinder i den danske kvindelige moské. Vi har haft studerende, der tog derhen på feltarbejde, og der mødte de flere interesserede medlemmer fra Alternativet end kvindelige muslimer. Og det er også mit indtryk, at de fleste både mandlige og kvindelige muslimer i Danmark er skeptiske over for kvindelige imamer,,,

At deltage i en fredagsbøn, der forkaster islamiske værdier og omfavner liberale, mens man bilder sig ind at det kan være lige så meget islam, hvis ikke mere, som alt andet føles rigtigt og godt. Så man hører ikke, når den kvindelige imam beskriver beskriver muslimske beklædninger som burka og niqab “as a “political statement””. Og de tænker ikke over at religiøst tilhørsforhold indeholder en forpligtelse. De kommer forbi, ser interesseret på det eksotiske og fremmede uden at lytte og føler sig gode, åbne og indkluderende - og så tager de hjem igen. Som Guardian skrev

A week later, the white-walled prayer room was noticeably emptier, with the seven-strong congregation almost matched by the number of security staff who guarded the exits and entrances with blue plastic covers over their boots. Ate?, 54, said many of the previous week’s worshippers had decided to stay away because they feared incrimination against themselves or their families. Her own relatives in Turkey had asked her to drop the project because they worried about arrests. The lawyer, who is currently training to become an imam, said she had received “300 emails per day encouraging me to carry on”, including from as far away as Australia and Algeria, but also “3,000 emails a day full of hate”, some of them including death threats.

Her et tilsvarende billede fra filmen Allah Loves All om Europas første bøsseimam (Fathi Alev er ikke sprunget ud endnu) og hans menighed. Næsten lutter venstreorienterede vesterlændinge møder op - så længe der filmes.

Dette islam findes ikke i virkeligheden. Dette islam eksisterer kun på trods, som ren ønsketænkning hos mennesker, der finder det umuligt at forlige sig med tanken om at højrefløjen har ret. Det er en virkelighedsflugt. Og det skal man ikke tage mit ord for, men den højeste islamiske autoritets, kan man læse videre i Guardians artikel

Egypt’s Dar al-Ifta al-Masriyyah, a state-run Islamic institution assigned to issue religious edicts, issued a statement on Monday declaring that the Ibn Rushd-Goethe mosque’s practice of men and women praying side by side was incompatible with Islam, while the legal department of Egypt’s al-Azhar university reacted to news from Berlin with a fatwa on the foundation of liberal mosques per se.

Islamisk Stat har endnu ikke fået en fatwa fra al-Azhar, der har erklæret den uislamisk. Så derfor danser Alternativet og leger at de er dyr eller liberale muslimer. Verden skal være som deres gode drømme, for de kan ikke håndtere sandheden.