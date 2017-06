“No collusion, no obstruktion, he’s a leaker!”

Sådan faldt ordene, da Trump foran Det Hvide Hus i selskab med svarede på pressens spørgsmål. Trump er forretningsmand, hvor tid er penge der fordrer kunsten at skære ind til essensen. Måske er der tale om en kulturchok for den politiske klasse, der helst undgår essensen meget verbost.

Trump refererede til, hvorledes FBIs tidligere direktør James Comey forleden vidnede foran senatet og lagde alle anklager imod Trump i graven. Kun mangler den nuværende FBI direktør at sparke jorden på, men det er en formalitet. Det er dog ikke det indtryk af begivenhederne man får af at læse i de danske medier. I hvert fald ikke dem, jeg er faldet over uden nogen organiseret søgning.

Det fremgår f.eks ikke særligt tydeligt af de danske mediers fremstilling, at Comey under ed fortalte, at Trump ikke var mistænkt for at samarbejde med russerne. Ej heller at Trump fortalte Comey, at hvis der viste sig at være nogen i eller omkring hans stab, der havde samarbejdet med russerne eller lavet andre narrestreger, at Trump i så fald ønskede, at disse blev afsløret og straffet.

Det fremgår heller ikke, hvorfor Trump og Comey kunne blive enige om, at Flynn var en fin fyr, nemlig at anklagen imod ham ikke handlede om landsforræderi. Eller, som Matthew Continetti skriver om resultaterne af undersøgelserne mor Trumps stab at

…almost a year after the FBI launched the counterintelligence probe, no serious allegation of wrongdoing by Americans has been made. Indeed, the investigation seems to be headed in directions having little to do with Russia’s hacking of Democratic emails and election systems. Flynn’s troubles involve his statements to the FBI and his work for the government of Turkey. The question for former Trump campaign manager Paul Manafort is whether he properly reported income made overseas. Senior adviser and Trump-in-law Jared Kushner is under the microscope for a meeting he had during the transition with a Russian banker who has a relationship with Vladimir Putin.

Med andre ord, udvikler undersøgelserne sig, som libetarianeren og Hillary Clinton støtten Alan Dershowitz advarede imod, som en Stalin-udrensning; “Show me the man and i’ll show you the crime”.

Det fremgår heller ikke særligt tydeligt, at Trump, ikke på nogen måde forsøgte at påvirke FBIs undersøgelser endsige forhindre dem. Hvis det havde været tilfældet, ville det være Comeys opgave enten at oplyse den politisk uerfarne præsident om det upassende i at betragte sit embede som en parallel til at være ejer af en privat virksomhed. Eller, hvis han mente det var helt galt, at gå til justitsministeren mit das selbe. Ingen af delene skete, Comey blev blot utilpas i det stille og begyndte at tage noter og samle dem til bunke.

Danske medier har fokuseret på, at Comey slog fast at Trump løj, da han beskrev FBI, som værende splittet med sig selv og i kaos. Det har dog ikke faldet dem ind, at dette mere er en mening og at Comeys vidneudsagn måske bærer præg af, at han føler sig forsmået, fyret af Trump som han er. Især i lyset af, at Comey selv, med sit vidneudsagn, ufrivilligt begrundede, at han var så inkompetent, som Trump påstod.

Comey fortalte nemlig, under ed, mind you, at han selv lækkede samtaler til pressen, han i embeds medfør, havde haft med sin chef præsident Trump, fordi han bare så sig selv som en almindelig amerikaner, der ville fremtvinge en undersøgelse af ‘the man’ for at se om ‘the crime’ ikke dukkede op. Selv havde han ellers på ingen måde Trump mistænkt for nogen form for upassende aktivitet, der kunne retfærdiggøre en undersøgelse, hvilket han også fortalte Trump ved de 3 lejligheder, som Trump påpegede overfor de mere end skeptiske medier.

Og følgeligt havde ingen medier tilsyneladende heller ikke undret sig over Comeys begrundelse for, hvorfor han ikke var kommet sin præsident til undsætning, der lå underdrejet falske beskyldninger om magtmisbrug, som en lækage kunne rette op på, nemlig at han ikke kunne udelukke, at der ville komme en undersøgelse i fremtiden.

Medierne har heller ikke hæftet sig ved, at Comeys vidneudsagn, viste at hans inkompetence kun blev overgået af hans inkonsistente forhold principper. Ikke blot det føromtalte eksempel, hvor Comey gerne ville lække oplysninger der ikke tilhørte ham, men FBI, der kunne fremtvinge en undersøgelse af Trump og således skade ham politisk, men ikke lække oplysninger, der bekræftede at den amerikanske præsident ikke blev mistænkt for noget som helst suspekt, endsige en russisk marionet indsat ved et stille kup, en opfattelse medierne opviglede blandt de volatile sind på venstrefløjen.

Medierne synes nemlig også at have overhørt da Comey fortalte at Obamas tidligere justitsminister Loretta Lynch pressede Comey til at lade FBI indgå i den politiske retorik, der skulle lette det daværende pres på Hillary Clinton. Og comey føjede hende, trods det eklatante embedsmisbrug, i ikke at kalde efterforskningen af hendes ulovligheder for ‘investigation’, men for det mere uskyldigt lydende ‘matter’ - Federal Bureau of Matters, som det vittigt er blevet døbt.

Og medierne undrede sig af samme grund heller ikke over, hvorfor Comey IKKE begyndte at tage private notater at resten af sine møder med Obama administrationen med den samme begrundelse, som han tog notater af sine samtaler med Trump, nemlig at han følte sig utilpas ved magtmisbrug. For Trumps vedkommende var dette endda kun en følelse af, hvad Trump potentielt kunne finde på. I Loretta Lynchs tilfælde på vegne af Obama administrationen, hvad de allerede beflittede sig med.

Oh, og de danske medier har så vidt jeg har bemærket heller ikke været flittige ved at påpege, at Comey betegnede den New York Times artikel, der mere end nogen har formet Trump-indsat-og-styret-af-Putin fortællingen, for ikke at være i overensstemmelse med virkeligheden. For medierne, der ellers har været så flittigt med at genfortælle og brygge viedere på hvorledes 80ernes udenrigspolitik har ringet Trump ind i Det Hvide Hus, kunne man ellers forvente et mål af reflektion over, hvem man kan betegne som lødige medier. Svaret er Fox

Media, big problem!