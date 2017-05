Stop og vær vred

Det var de velkendte indrømmelser af magtesløshed fra danske politikere ovenpå terrorangrebet i Manchester. Lars Løkke kaldte angrebet meningsløst. Derved fortæller han danskerne, at han ikke har den fjerneste intention om at ændre på den kurs, der leder os mod borgerkrig, enten fordi han er en kujon eller uvidende. For når det ikke giver mening, har det ingen årsag og kan ikke forhindres. Jyllands-Postens leder var en af mange herhjemme, der tillod sig at være uforstående overfor den verden, der søger at komme den til livs

Ud over det i sig selv afskyeligt kujonagtige og forbryderiske i enhver terrorhandling, hvor man lader sit indædte had til den vestlige verden og dens værdier gå ud over ganske uskyldige borgere i færd med noget helt andet og hverdagsagtigt, shopping eller som her en koncertoplevelse, viser tragedien i Manchester også, hvor moralsk depraveret de islamistiske terrorister er i deres anslag mod os. De skyer ingen midler, og intet kodeks forbyder dem åbenbart at gå efter det uskyldigste af alt – børn og helt unge mennesker.

Fra en redaktion, hvis terrorsikring ikke er nok til at indgyde modet til at genoptrykke sine tegninger, betegner man det som kujonagtigt når en muslim vælger at dø for sit moralske kodeks. (Teresa May med det store sikkerhedsopbud gjorde det samme). For muslimen har moral, nemlig den som islam tilskriver ham. Her er man skyldig i at være vantro og med sin eksistens stå i modsætning til islam og al dens væsen alle dens gerninger.

Jaleh Tavakoli forklarer terrorister valg af koncerter, blandt det store udvalg af ‘bløde’ mål, med at “musik er haram”. Jeg tror dog David Wood er mere præcis når han pointerer der ikke er troende/fromme muslimer til koncerter, men kun kuffar og hyklere (dårlige muslimer). Men det er et sidespor, “The targeting of an audience predominantly comprised of young girls should haunt even the most callous of cynics, and the most relativist of liberals. But it won’t.” skriver Raheem Kassam i Middle East Forum og kalder al den sædvanlige snak om at leve som før for en distraktion, mens vores børn myrdes

I suggest we don’t “carry on exactly as before.” In fact, I suggest we do away with the trite “Keep Calm and Carry On” mindset that has been adopted by hipsters and tourist tat sellers. Instead, I suggest we look back in history a little further, for how we deal with this scourge. St. Augustine of Hippo — not to be confused with the homonymous St. Augustine of Canterbury who brought Christianity to England — once said: “Hope has two beautiful daughters. Their names are anger and courage; anger at the way things are, and courage to see that they do not remain the way they are.”

Myndighederne aner dog potentialet for vreden og modet, da engelsk politi mødte talstærkt op, forstærket med en helikopter, til en havefest i Cambridgeshire og konfiskerede en karaoke maskine fordi den blev benyttet til at synge hånlige sange mod Osama Bin-Laden.

Med “udsigten til en dansk festivalsæson”, falder sympatien måske for Henrik Marstals plæderen for “en målrettet indsats for at skabe et mere broget publikumssegment med inddragelse af alle danskere uanset etnisk baggrund” på Roskilde Festival?

New York Times skrev om gerningsmanden at “No one yet knows what motivated him to commit such a horrific deed.”, efter at have fortalt om hans muslimske sind og Islamisk Stats triumferen. Men NYT kunne alligevel se perspektivet, sjovt nok

The Islamic State wants nothing more than to watch Western democracies embrace its mad version of a holy war pitting Muslims against Christians, the newly arrived against others. This has been the goal of other attacks in Europe. With cold calculation, extremists have ripped apart the lives of people simply out enjoying themselves — whether at a concert or sitting around cafe tables in Paris in November 2015, or gathering for Bastille Day fireworks in Nice last year, or shopping at a Christmas market in Berlin in December. Maximum vigilance is needed, and Britain raised its threat level from severe to critical. Public spaces must be made as safe as possible, even as people recognize that more attacks will very likely occur, despite our best defenses. In Britain, as in the rest of Europe and in the United States, it is critical that immigrants, especially Muslims, are not stigmatized. As Richard Barrett, former director of global counterterrorism operations at MI6, Britain’s foreign intelligence agency, said, “engaging the community and letting the community inform us” is one way “to understand why people do this” and to prevent future attacks. Understanding is critical. The quickest way for open societies to lose the freedoms they enjoy and the Islamic State seeks to destroy would be to whip up divisive ethnic, racist and religious hatreds.

“Vi kan ikke forstille os, hvor meget de hader os” sagde Hans Jørgen Bonnichsen til BT bedragerisk på vej mod et klarsyn inden mørket satte ind “…et had, som er opbygget gennem mange år, og som vi på nogle punkter selv har været med til at skærpe”

Derfor skal vi revurdere, om det er de rigtige redskaber, vi bruger. Nogle af de restriktioner har haft den direkte modsatte effekt. De kan være radikaliserende,« mener Hans Jørgen Bonnichsen. »Hvis de initiativer, vi lægger for dagen, understøtter deres opfattelse af os: At vi er de nye korsfarer. At vi vil dem noget ondt, så kan de virke radikaliserende. Tænk, hvis vi i stedet kunne vise dem, at de tager frygtelig fejl. At vi lægger mere vægt på den fremstrakte hånd fremfor den knyttede næve

Det følger at når vi kun delvis har været med til at skærpe de i forvejen eksisterende had, at vi kun delvis kan hæmme det ved at give efter. Og følger det ikke også, for nu at tage et af de seneste eksempler, at de koptere, der blev slagtet forleden i det muslimske land Ægypten, selv må have understøttet muslimernes opfattelse af, at de ville dem ondt og således selv havde radikaliseret deres banemænd? Muslimer flygter overvejende fra andre muslimer i muslimske lande, så vores hånd er allerede mere fremstrakt end den muslimske hånd - og selv det er ikke nok. Disse muslimer vil ikke have din hånd, men hugge den af.

Terroristernes angreb er ikke for at sætte splid mellem kristne og muslimer, den splid er her allerede. Den eneste splid som terroristerne søger at sætte er imellem os selv, så vi kan sidde og bebrejde hinanden, hvem det er der nu har opviglet muslimen til terror. De vil heller ikke “have: din vrede, din sorg” som Ida Auken tweetede, men dog “din rædsel”. Terror er for at underkue os, at få os til at frygte dem, så vi giver os, for hver en lille tegning, hver en lille frikadelle, hver en lille segregeret svømmehal, hver et lille beklædningskodeks, her og der og alle vegne indtil vi enten er døde eller slaver.

Løkkes partifælle Jakob Engel-Schmidt tweetede at “Ondskaben bliver ikke dybere”. Måske, men der kommer til at blive mere af den ikke desto mindre. Med mindre vi trækker vores hånd tilbage og griber sværdet.