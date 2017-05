Information i 50 grader af The Twilight Zone

Information har en rosende anmeldelse af HBOs tv-føljeton The Handmaid’s Tale der “foregår i en ikke så fjern fremtid i et totalitært teokrati, Gilead, som ligger der, hvor USA engang lå”

Forestil dig at leve i et samfund, hvor du ikke er herre – eller dame – over din egen krop og dit eget sind. Hvor andre mennesker bestemmer, hvad du må foretage dig, hvad du må læse, ja, hvad du må tænke. Hvor du er blevet frataget din identitet og personlighed. Hvor du som ung, fødedygtig kvinde er underlagt den herskende klasses strenge tro og regler, og hvor du som et andet avlsdyr skal stå til rådighed for det ægtepar i toppen af samfundet, som du er blevet placeret hos. Hun er ufrugtbar, og en gang om måneden skal han forsøge at gøre dig gravid i et bizart ritual – en art organiseret, statssanktioneret voldtægt – hvor hans kone også er involveret, og som er fuldstændig blottet for enhver form for lyst og gensidighed. Og skulle du nægte og forsøge at gøre oprør, bliver du enten lemlæstet eller slået ihjel. (…) Læger, moderate præster, homoseksuelle og de oprørere, der stadig kæmper for et frit samfund, henrettes jævnligt og hænges offentligt til skue. Der er tankepoliti og stikkere alle vegne, og man skal passe på, hvem man knytter venskab med eller betror sig til. Det lærer Offred hurtigt på den hårde og brutale måde. I tilbageblik får man fortalt hendes tragiske historie og derigennem også, hvordan det demokratiske USA forholdsvis hurtigt udviklede sig til en diktaturstat.

“Og sådan er det overalt i det kristent-fundamentalistiske samfund” skriver Informations anmelder. De bizarre sexlege forklarer sikkert, hvorfor 9 af 10 kommentarer på Informations Facebook side er fra kvinder.

Og selv om bogen som serien bygger på er fra 1985 mener han at det “foruroligende ved The Handmaid’s Tale er, at den viser, at man reelt ikke behøver at fremskrive virkelighedens udvikling særlig meget, før det totalitære, kvindeundertrykkende, fornuftsfornægtende samfund er en realitet”. Alligevel er der gået 32 år, så hvilken udvikling tales der om?

[E]n lettere forvrænget spejling af den situation, flere og flere vestlige lande befinder sig i, efterhånden som højrepopulisme, korruption, umenneskelighed, frygt og religiøsitet breder sig og underminerer fornuft, humanisme, åbenhed og nysgerrighed og videnskab. Det er blot en uge siden, at der i flere end 600 byer verden over blev demonstreret i den frie og uafhængige videnskabs navn – den selvsamme videnskab, som er med til at skabe fremskridt i ethvert samfund. Marcherne var et direkte svar på den amerikanske præsident Donald Trumps og den fundamentalistiske højrefløjs ublu angreb på videnskabelige institutioner, uddannelsessteder og internationale miljøaftaler. (…) Der er også tråde at trække mellem den kamp for ligestilling og anstændig behandling, som nutidens kvinder står midt i, også i Danmark, og så de overgreb, kvinderne udsættes for i The Handmaid’s Tale. Serien er en universel fortælling om undertrykkelse, men den fortæller samtidig også en meget specifik og betimelig historie om feministforskrækkelse og den måde, vi taler om og behandler kvinder på.

Jeg kom sådan til at tænke på Saudiarabien