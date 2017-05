I Oregon blev den traditionelt familievenlige ‘82nd Avenue of Roses Parade’ aflyst da venstreorienterede aktivister via en email til arrangørerne “threatened to send “two hundred or more people rush into the parade into the middle and drag and push those people out” unless organizers kicked the Republican group out of the parade”, skriver Daily Caller. Venstrefløjen behersker sine politiske virkemidler, sådan er vi blevet forvænnet. Men ved Berkeley, det amerikanske kraftværk for identitetspolitik og venstremilitans, vandt tilhængere af Trump og frihed en enorm sejr for et par uger siden, da de besejrede Antifas gadekrigere i et regulært slagsmål. Antifa var mødt op for at bedrive en god gammeldags omgang mødeterror mod det højreorienterede ytringsfrihedsarrangement, yadda, yadda, yadda. Så det er værd at dvæle lidt ved de begivenheder, som blev så omfattende video-dokumenteret. En Antifa-aktivist, der umotiveret slog en yngre mand i hovedet med en cykellås blev identificeret af 4chan - det viste sig at være en professor. Manden der slog Antifa-pigen med dreadlocks, viste sig at være en beleven ung mand. Antifa-pigen ‘Moldylokcs’ viste sig at være løgner og nøgenmodel. Og politiet viste sig slet ikke. Men herunder er et rimeligt overblik, som man kan nyde her 1. maj

Det var en god kampdag!