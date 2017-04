Battle of Berkeley

Som det er nogle bekendt, havde Trump tilhængere fået nok af Antifas overfald og mødeterror. Og andre deltog sikkert blot fordi boys will be boys og et større slagsmål organiseret som et decideret slag skal man ikke lade stå uudnyttet. I hvert fald blev Antifa mødt med modstand, som Trump tilhængere af blandet race slog igen mens The Battle Hymn Of The Republic lød i gaderne.

Argon of Sakkad gengiver slaget glimrende

Billedet herunder er vidunderligt. I forgrunden slasker en blond, hvid mand i skjorte og skrårem (fra et kamera, men alligevel…) en sortklædt ANTIFA tøs med dreadlocks og nitter lige i smasken. Som om den klassiske fascisme havde fået nok af den nye fascismes manglende seriøsitet og målsætning. Og i baggrunden tæskes og sparkes en venstreradikal af en mand iført gul jakke med skriften “Jesus will judge you!”.

Jeg elsker amerikanerne.