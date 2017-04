Hvorfor Sverige?

Det spørger Information om i deres leder. Nej, virkeligt! Og efter at have stillet det spørgsmål burde de jo komme til den konklusion at siden det rammer Verdens Moralske Supermagt ikke handler om hvad vi gør eller ikke gør, tegner eller ikke tegner, siger eller ikke siger, men om at vi er ikke-muslimer, kuffars. Men Information er ikke til spørgsmål

Fredag kørte så en lastbil ned ad Drottninggatan i Stockholm og fortsatte ind i et indkøbscenter. Mindst to fodgængere er blevet dræbt og et ukendt antal mennesker såret. Før det talte vi om terror i Tyskland, Frankrig, Belgien, USA, Spanien, Danmark. Fortsæt selv listen. Målene for de seneste års mange terrorangreb virker vilkårlige og forbliver som regel umotiverede. Gerningsmændene dør som oftest i angrebene og efterlader sig sjældent en forklaring. I stedet er det op til os at gætte på, hvad mening det skulle give at dræbe uskyldige mennesker.

Efter alle disse års debat og allahuakbarråbende terrorister, hvis religion man endelig ikke må fornærme leverer Infomation det mest ringe. Og forvirringen bliver total, når lederen fortsætter

Vi kender det hele så godt, at den skræmmende usikkerhed næsten har mistet sin betydning. Det er ikke så vigtigt, hvem gerningsmanden er, eller hvilket motiv han har. Vi køber ikke præmissen om, at der er noget, der kan retfærdiggøre drab på uskyldige mennesker. Men terroreffekten ophæver også sig selv alene ved sin hyppighed. Vi når ganske enkelt ikke at beskæftige os særligt længe med det enkelte anslag, før der opstår et nyt.

På Information beskæftiger man sig endda så hyppigt med de enkelte terrorangreb, at man kalder dem det langt mindre skræmmende ‘anslag’. Muligvis kan man gennemskue en fast rytme og tale om intonering? Så mangler vi bare Pierre Dørge til at rasle med konkylierne.

Men hvis nu Information ville lægge lidt mere vægt på, hvem gerningsmændene er og essensen af deres unisone motiver ville den kunne forstå den præmis, at det ikke handler om at der ikke er noget der kan retfærdiggøre drab på uskyldige mennesker. Disse svenskere, der blev anslået fredag formiddag, var ikke uskyldige, de var svenskere. De var skyldige i ikke at være muslimer - og det er svært at købe, hvis man troede man kunne invitere alle med i verdensorkesteret.

For implikationen af at skyld afgøres ved om man er muslim eller ej, fører til den tanke af islam ligger i åben krig med alle sine omgivelser. Og at der så længe, der er muslimer i blandt os også er krigere for Allah.

Det skaber en smertefuld dissonans af kognitiv karakter, som den svenske komiker Henrik Schyffert mærkede, da han en time før han skulle optræde med sin antiracistiske stand-up forestilling “Vær ikke bange” tweetede at han var bange, dødsensbange endda. “T.om jag förstår ironin i det” sagde han senere og det er et skridt på vejen.

Men han gennemførte forestillingen, som han på en gang kaldte sit livs sværeste, men også vigtigste, så han forstår nok ikke at der er krig og at den kører uanfægtet af hans eget følelsesregister og størrelsen på de indre svinehunde hans medsvenskere holder sig.

Frankrig er stadig i undtagelsestilstand på grund af truslen fra muslimsk terrorisme. Det vil sige at uanset hvad politikerne vil indrømme, så er Frankrig i krig med muslimerne og slagmarken er de civile franskmænd. Eller hvem der nu kan slås ihjel. En ‘migrant’ skærer halsen over på en amerikansk turist i en forstad til Paris og lidt længere inde mod centrum overfalder en 27 årig muslim sin ældre kvindelige jødiske nabo i hendes seng, stikker hende gentagne gange med sin kniv mens han råber Allahu Akbar og kaster hende derefter ud ad vinduet, så hun styrter 3 etager ned. I Montpellier bliver kvinder overfaldet en masse af uledsagede flygtningebørn - og Information ved ikke hvorfor.

Det er ikke uskyldigt hvad Information skriver, for også danskere abonnerer på dette parallelunivers. Alternativets Josephine Fock må være fast læser af Information, når hun et par dage inden den afviste asylansøger pløjede den til lejligheden stjålne lastbil henover handlende svenskere af intet køn i Stockholms centrum, foreslog at politiet varsler de afviste asylansøgere førend de bliver afhentet. De skal nemlig kunne tage afsked med deres familier, argumenterede hun overfor Jyllands-Posten og hun havde “…svært ved at se, at det ikke skulle være muligt af sikkerhedsmæssige grunde”. Men inden Stockholm, blev to svenskere myrdet i Ikea i Västerås af en afvist asylansøger fra Afrika og i 2013 myrdede en afvist asylansøger fra Sudan 3 mennesker i Norge, som Peder Fjordman Jensen mindede om.

Det Alternative univers som Information og Fock dyrker ligger på den anden side af Øresund og her har den herskende klasse held med at faldbyde deres land til hvem som helst tilvandrende, mens de lader deres børn afsværge deres eget køn med regimets floskler på statsligt TV og viser muslimerne at dette er det rette Sverige

Muslimerne køber den præmis, svenskerne er lige til at tage

Svaret på, hvorfor Sverige oplever muslimsk terror er fordi der er så mange muslimer. Spørgsmålet er, hvorfor først nu? Men sikkert er det, at dette end ikke er et præludium.