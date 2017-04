Kvinden, ikke manden, er skab så forunderligt

I Sverige er de langt henne med ideen om at nedbryde ideen om køn udfra en stråmand om at individder ikke lever nøjagtigt om til gruppestereotyper. Afpixlat skriver om et par børn, der blev promoveret af svensk TV fordi de var glade for at have lært at frasværge sig et køn og blot var ‘hen’. Intet er så dumt at man ikke også kan forsøge at vinde gehør for det synspunkt herhjemme, som man kunne på Danmarks Radio, der gav ordet til uddannelses- og kønssociolog

Det er afgørende, at vi forstår, at køn ikke er sådan en to-delt ting, hvor der er nogle måder at være på, hvis man har en tissemand. Og nogleandre, hvis man er født med en tissekone. Men det er faktisk et utroligt mangesidet univers, hvor der er mange måder at være til som menneske. (…) Pædagogerne skal prøve at samle nogle af de aktiviteter, som vi normalt forbinder med køn. Det vil sige at vi f.eks tager en kasse med klodser og en kasse med dukker og så skaber vi et univers, som ikke på forhånd er kønnet.

Så tager VI en kasse med dukker og en med klodser og så skaber VI et univers i vort eget billede. Og så må vi senere tage stilling til, hvad der skal ske når eksperimentet fejler i at leve op til den viden vi allerede har vedtaget. Er børnene inkompetente eller har deres forældre forkvaklet dem allerede i den primære socialisering.

Men hvorfor både tage klodser OG dukker, hvis ikke netop disse to kasser i forvejen taler til kønnet? Hvorfor foreslår hun ikke en kasse med krigslegtøj og en kasse med klodser, eller en kasse med dukker og en med et te-stel? Fordi drenge og piger er forhåndsdisponeret for hver deres interesse, som alle med den mindste kontakt til børn eller deres egne erindringer ved og som videnskaben har spilt sin tid med at bekræfte, som Livescience skriver

When offered the choice of playing with either a doll or a toy truck, girls will typically pick the doll and boys will opt for the truck. This isn’t just because society encourages girls to be nurturing and boys to be active, as people once thought. In experiments, male adolescent monkeys also prefer to play with wheeled vehicles while the females prefer dolls — and their societies say nothing on the matter.

The monkey research, conducted with two different species in 2002 and 2008, strongly suggested a biological explanation for children’s toy preferences. In recent years, the question has become: How and why does biology make males (be they monkey or human) prefer trucks, and females, dolls?

New and ongoing research suggests babies’ exposure to hormones while they are in the womb causes their toy preferences to emerge soon after birth. As for why evolution made this so, questions remain, but the toys may help boys and girls develop the skills they once needed to fulfill their ancient gender roles.

First, in 2009, Gerianne Alexander, professor of psychology at Texas A&M University, and her colleagues found that 3- and 4-month-old boys’ testosterone levels correlated with how much more time they spent looking at male-typical toys such as trucks and ballscompared with female-typical toys such as dolls, as measured by an eye tracker. Their level of exposure to the hormone androgen during gestation (which can be estimated by their digit ratio, or the relative lengths of their index and ring fingers) also correlated with their visual interest in male-typical toys.

“Specifically, boys with more male-typical digit ratios showed greater visual interest in a ball compared to a doll,” Alexander told Life’s Little Mysteries.

Kim Wallen, a psychologist at Emory University who has studied the gender-specific toy preferences of young rhesus monkeys, said, “The striking thing about the looking data shows that the attraction to these objects occurs very early in life, before it’s likely to have been socialized.”