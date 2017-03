Der er noget, der ikke er gået op for tiden

Hvad skal man egentlig lægge i at EU parlamentet vil have deres eget bevæbnede vagtværn mens en jihadist filmer hovedbanegården i Antwerpen? Og hvor lang tid har de tyske politikere tænkt sig at holde stand og forbyde tyrkisk valgkamp i Tyskland? Eller, med andre ord, hvornår Danmark kommer til at dele grænse med Tyrkiet. Ikke noget vil politikerne sikkert have os til at tro, men et par udvalgte historier som mit nyhedsfeeds algoritme havde fundet frem til i fredags giver deres eget indtryk af den tid vi lever i. Og den ser ud til at mangle en omtanke.

Fox News skriver at den pakistanske skuespiller Riz Ahmed, der er født på engelsk jord, bildte det britiske parlament ind, at englændernes interesse for at filmatisere egen fortid styrker Islamisk Stat. Logikken er at han ikke kan spille Tudor konge og det vil få muslimer til at mangle forbilleder, så de lige så godt kan tage på halshuggerferie i Levanten. Det er nok ikke gået op for Ahmed at han derved og ikke helt forkert beskriver det almindelige muslimske sind som en bombe under samfundet i al sin morderiske volatilitet.

Forleden kunne man i Daily Mail læse, at Nkechi Amare Diallo henslæbte en kummerlig tilværelse uden arbejde og fast bolig. (originates from the Igbo language of Nigeria and means “what god has given” or “gift of god”) levede. Nkechi Amare Diallo blev kendt under et andet navn og en anden race. Hun hed indtil for ganske nyligt Rachel Dolezal og var så sort i sin egen selvforståelse at hun blev formand for Washingtonafdelingen af den amerikanske negerforening NAACP (National African American noget). Da det blev afsløret - ja, det fortæller en del om tiden at det åbenlyse kan afsløres - at hun var hvid af en slægt der havde været hvide tilbage til før Huset Stuart, argumenterede hun efter en længere og ganske pinlig periode med benægtelse der endda omfattede fornægtelse af sine blege forældre med at race var en konstruktion man selv var herre over. Det var nok ikke gået op for hende at hun derved opløste hele ideen med at have en interessegruppe for afroamerikanere da deres påståede problemer i det amerikanske samfund åbenbart var selvkonstruerede.

BBC skriver at det er faldet den filippinsk-amerikanske mad-fotograf Celeste Noche for brystet at “Food media is predominantly generated by white people for white people, so when the subject veers toward anything outside of the Western canon, it’s not uncommon to see things generalised, exotified, or misrepresented“. Og den slags er appropriation og mikroagression og disse “microaggressions can be as simple as a lack of research“. Og så endda i disse fake news tider… “We need to break away from the idea that white and western is the base standard for media portrayals - whether in food, film, literature, etc - and start trusting and hiring people of colour to represent themselves” siger Noste uden at det er gået op for hende at mennesker der bruger kulør udenfor den vestlige hvide verden selv kan etablere deres egne medier og tillidsfuldt hyre hinanden.

Independent, der fortæller at en arbejdsgruppe fra FN beskylder Tyskland, Merkels Tyskland, for institutionel racisme og raceprofilering af mennesker af ‘afrikansk afstamning’ i kølvandet på massesexovergrebene nytårs nat, sidste år. Dengang valgte pressen at tie så længe de kunne modstå presset fra sociale medier, men ironisk er negrenes nuværende lidelser mulige på grund af fake news kampagnerne fra die lugenpresse da “racism against black people has been “overshadowed” by a focus on Nazi history and the anti-Semitic far-right“. Det er endnu ikke gået op for medierne at man skal fortælle sandheden som den udfolder sig.

Amnesty International beskylder Danmark for diskrimination af den transseksuelle del af befolkningen. Danmark kræver nemlig at man skal mentalundersøges førend man kan få en kønsskifteoperation. Helle Jacobsen sig ifølge The Local at “the health system doesn’t trust that transgender people are capable of taking decisions about their lives themselves”. Det er nok ikke gået op for hende at alle, også ikke-transseksuelle skal undergå en mentalundersøgelse, hvis vi vil have noget så crazy, som en kønsskifteoperation.