Fra hestens mule

“Kære muslim-hader” indleder Camilla Schwalbe et blogindlæg, og uddyber “dit had mod muslimer er kun blevet større med tiden”. Der er nu også blevet flere muslimer med tiden, men “hver dag oplever danske såvel som udenlandske herboende muslimer hverdagsracisme og verbale overgreb nøje udvalgt og eksekveret af dig”. Og det er slemt, for muslimhaderne er alle steder, “på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser, i nattelivet såvel som i foreningslivet”. Det skal så forklare muslimske mænds tøven overfor uddannelse, muslimske kvinders tøven overfor nattelivet og muslimernes generelle tøven med at engagere sig på arbejdsmarkedet og i foreningslivet.

Hvis ikke man kan få muslimer i tale ved at tale grimt, kan man næppe nå “muslimhaderne” på den konto, (derfor gør jeg opmærksom på den, så den kan nå rette vedkommende) så teksten retter sig imod ligesindede, som hun vil gøre sig lækker overfor. Derfor er der ikke megen mening i at Schwalbe har “argumenteret et utal af gange for, hvorfor du bør have samme respekt for muslimer, som for kristne og ateister” - især når man betænker, at respekt er noget man gør sig fortjent til.

Når du taler og skriver grimt om muslimer, så graver du kløfter i vores samfund, så er du med til at skabe et polariseret samfund, hvor sammenhængskraften smuldrer mellem hænderne på os. Det har altid været mig en gåde, at mennesker, der som du harcelerer over, at vores muslimske medborgere ikke er godt nok integreret i det danske samfund (du ved - dét du definerer så elegant med frikadeller og bare bryster) samtidig gør alt, hvad du kan for at holde dem på afstand. Altså med andre ord, hvorfor inviterer du ikke muslimerne indenfor i “dit samfund”? Øger det ikke sandsynligheden for den integration, som du ønsker? Dit had er skadeligt og ikke særligt fordrende for integrationen. Det bør give sig selv – selv med dit forskruede blik på Danmark og danskhed. For had avler had.

Mnjah, men det er nu ikke helt sådan det hænger sammen kære Camilla. For der er en grund til at os muslimhadere bare hader muslimer, som vi stolt gør over en bred karm uden at skelne det mindste mellem nogen som helst. Sohail Ahmed fortæller her om, hvorfor det er logisk for muslimer at ville bombe kuffar, og selv om det har rod i hvad der bliver sagt, kommer det skuffende nok ikke fra os selvhenførende tastaturkrigere