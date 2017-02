Internettet mod magten

Internettet med de sociale medier er det største folkelige våben siden bogtrykken. Pludselig er det ikke op til store institutioner og organisationer at samle, dele og offentliggøre viden, meninger og tanker, folket kan stikke sit grimme fjæs frem og korrigere styret af deres lande til at stemme overens med deres vilje, som det er den demokratiske tanke. Derfor den institutionelle magts mange forsøg på censur og skræmmebegreber som debattone og fake news.

Milo Yiannopoulos tilskriver Gamergate det første store slag i et tektonisk skifte i den politiske debat. Et miljø af individder gør oprør mod en sammenspist elite underdrejet modeideologisk moralisme. Det handlede ikke længere om højre-venstre, men om friheden mod autokratiet. Og da erkendelse af virkeligheden er fundamentet for friheden er debatten en kamp om friheden til at tale om virkeligheden.

Trump er den store sandsiger, ikke tynget af detaljer og præcise tal for hvor mange, der var mødt i op i solskin eller regn for at se ham tale. Han ved at der var mange, det kunne han se og han vidste at Washington, med sin store andel af afroamerikanere, var en bastion for Demokraterne, mens hans kernevælgere, til den progressive venstrefløjs store foragt, boede i andre tidszoner. Og han vidste at de nye digitale platforme skulle tælles med fordi medierne er under forandring. Trump er ikke interesseret i hvad der er korrekt, men hvad der er sandt, så han gav et slag på tasken og fortsatte med at gennemføre sin politik hurtigere end nogen præsident før ham, mens medierne og venstrefløjen standende i at forbinde oversigtsfotografier, tv-ratings og tælleapparater med andre mulige tegn på den gryende fascisme.

Det er herligt for amerikanerne og herligt for os europæere, at der findes en demokratisk trickledown effekt. Trumps sejr i USA giver sammen med englændernes begmand til EU håb på kontinentet. Men mere end det, for Trumps America First politik sigter nok mod at være mere isolationistisk militært, men til gengæld mere aktivistisk retorisk. “Take a look at Nice and Paris,” sagde Trump og Hollande føler sig nødsaget til at trække veksler på sin og det siddende systems troværdighed på at forsvare Frankrigs ære som et fredeligt land i undtagelsestilstand i skæret fra flammer fra de massive indvandreroptøjer spædet til med radikale venstrefløjsere.

Alle kan se hvem der repræsenterer virkeligheden og hvem der repræsenterer en fortælling om gårsdagens forvitrerede visioner.

Og venstrefløjens og mediernes hang til korrektheder blev pinligt afmonteret ved deres kvababbelse over Trumps sløsede brug af sproget, befriet for telepromtere som han er; “[Y]ou look at what’s happening last night in Sweden” sagde han indforstået til sine tilhængere og det blev udlagt som var det en joke. Intet var hændt natten forinden i Sverige, forstår Trump ikke den verden han lever i? Finder han på sine egne fake news? Kolporterer han alle kvasinazimemer der bliver ham tweetet? Men det var kun et stakket moratorium inden balladen startede igen og politiet måtte affyre varselsskud mod fremtidens samfund. Så hvem forstår hvad der sker i verden, Trump eller medierne og den endnu siddende sump? Hvem vil den store gruppe af almindelige mennesker i midten, men med sympatier til den ene eller anden side, se i den komiske rolle om et par måneder eller om et år?