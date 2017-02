Når man går med sin Trump-hat

Det uartikulerede had mod Trump trives i New York. I stil med den unge kvinde Shoshana Roberts, der gik 10 timer ad New Yorks gader, mens en kameramand fangede de mange tilråb og kommentarer fra fortrinsvis farvede mænd (noget der kastede en del andre eksperimenter og satire af sig), er her 10 timers gang fra januar med en Trump hat

Her er et par andre negre

https://www.youtube.com/watch?v=vCWOdQDgs-A

Det er påfaldende hvor meget hvide mennesker tillader sig at tale ned til negre, der svigter kulør. Fyren der uden forudsætning og ide om hvad han vil med sin nazisammenligning ikke bliver flov over sit historiske vrøvl antager tilsyneladende at en neger er komplet uvidende og derfor trænger til en hvilken som helst forklaring, uanset hvor forkert den end er, om de dynamikker der ledte Hitler til magten. Eller den hysteriske kvinde, der antager at en neger ikke kan træffe sit eget valg og derfor antager at negeren er faldet for en løgn.

En lidt mere stille reaktion får man på campus når de protesterende kan se at der er kamera

https://www.youtube.com/watch?v=YezvUaWGx6U

Det er bemærkelsesværdigt at muslimske aktivister endnu ikke har foretaget et lignende forsøg, så alle kunne opleve den massive islamofobi.