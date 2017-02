Manden er sindssyg

Venstrefløjen og dens medier har stirret sig helt blind på Donald Trump. Alt hvad han gør er en trussel mod alt anstændigt. Så Trump må være sindssyg, eller ‘gal’, som P1 værten Esben Kjær gjorde. En række aviser skrev at alskens psykologer og psykiatrikere havde diagnosticeret Trump som værende sindssyg med et væld af personlighedsforstyrrelser. I en af de mindre slemme, skrev Jyllands-Posten 3/2 med bekymring for folkets valg “om en præsident, der er svær at styre” - de mente nok svær at vejlede professionelt.

Independent var en af de aviser, som først skrev om det med herlige citater fra ekspertisen, der ikke skammer sig over at fjerndiagnosticere Trump som “dangerously mentally ill“, lidende, som han er, af ““malignant narcissism,” which is defined as a mix of narcissism, antisocial personality disorder, aggression and sadism“. En Dr. Julie Futrell lagde i NY Daily News til grund for hendes vurdering af Trumps kliniske vanvid, at han ikke blev berørt af at 3 mio. kvinder marcherede i protest over at amerikanerne havde stemt ham til deres præsident.

Tre ‘ledende’ professorer i psykiatri mente tidligere at Trump lider af storhedsvanvid, der bliver forklaret med “exaggerates achievements and talents, expects to be recognised as superior without commensurate achievements“, uden dog at nævne at Trump er en succesfuld forretningsmand, en succesfuld entertainer og at han har vundet præsidentposten i konstant opposition til sit eget parti og pressen, stik imod alle forventninger. Han er faktisk meget rig. Altså virkeligt, virkeligt rig, okay.

For Aron Klein i Breitbart er det en ofte brugt taktik, at sgeligøre uenighed med venstrefløjen

During Goldwater’s candidacy, the campaign to distort the public’s perception of the politician culminated in an infamous 1964 article in Fact Magazine, which surveyed members of the American Psychiatric Association, or APA, on Goldwater’s mental stability, though none of the psychiatrists had personally examined the presidential candidate. The New York Times reported on the Goldwater smear: The survey, highly unscientific even by the standards of the time, was sent to 12,356 psychiatrists, of whom 2,417 responded. The results were published as a special issue: “The Unconscious of a Conservative: A Special Issue on the Mind of Barry Goldwater.” The psychiatrists’ assessment was brutal. Half of the respondents judged Mr. Goldwater psychologically unfit to be president. They used terms like “megalomaniac,” “paranoid,” and “grossly psychotic,” and some even offered specific diagnoses, including schizophrenia and narcissistic personality disorder. Only 27 percent of the respondents said Mr. Goldwater was mentally fit, and 23 percent said they didn’t know enough about him to make a judgment.

Studiet af “The Unconscious of a Conservative” har givet venstrefløjen Trump Derangement Syndrome. Men hvad er forklaringen? Det kunne BT kaste lidt ufrivilligt ls over, da de fortalte at Trump ikke har grædt, siden han var et lille barn, hvilket hans modstandere ironisk nok ikke synes at kunne stoppe med. For BT var det selvfølgelig suspekt, så avisen supplerede med mere ekspertise. For skønt “Den etablerede akademiske psykologi anerkender almindeligvis ikke grafologi som gyldig metode til at opnå viden om personlighedsegenskaber”, som man kan læse på Wikipedia, mente BT alligevel at de smed en trumph da de mindede om “hvad mange måske ikke har tænkt på (…) at selve underskriften faktisk kan afsløre en hel del om hans personlighed”

Det mener blandt andre Michelle Dresbold, som er uddannet ved Secret Service og trænet i at analysere dokumenter. Ifølge hende har hans underskift ingen kurver men kun vinkler. »Kurver betyder blødhed samt en plejende og moderlig natur. Vinkler viser en underskriver, som er vred, besluttet, frygtsom, konkurrenceminded eller udfordret,« siger Dresbold. »Når en signatur overhovedet ikke indeholder kurver, mangler ejermanden empati, og hungrer efter magt, prestige og beundring,« siger hun ifølge News.com. Og hun har en ekstra pointe, der er med til at beskrive præsidentens personlighed. »Udover den pompøsitet, som bliver afsløret i underskriften, er der også noget andet, som er for stort - P’et i Trump. Dette store fallossymbol skriger ‘MIG STOR MAND’,« lyder den hårde dom fra skrifteksperten.

Hans ‘P’ er fallos? Han har erigeret Trump Tower, ‘believe him, there’s no problem’! Kurver er noget han beundrer, hans potens måles i præstation og er hans tiltrækning, undskldninger svækker hans fremtræden og han kender kun vejen til sejr. Trump er altså ikke et tudfjæs, men en rigtig mand.

Og venstrefløjen har bekriget manden så længe at de antog ham for uddød. Men manden er ikke uddød, han har blot været væk i lang tid for at skaffe brød på bordet og tag over hovedet på familien. Men nu er far tilbage og har fundet sit hjem i et stort rod. Og når far tager bæltet af forstår venstrefløjen at han er gal, men ikke hvorfor.