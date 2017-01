Verden er noget rod

I Information kan man læse en af de obligatoriske opsange til de der ikke deler ideen om at marchere fredeligt mod egen undergang.

Dekretet forhindrer borgere fra syv overvejende muslimske lande i at rejse til USA, sætter en midlertidig stopper for det amerikanske flygtningeprogram og forbyder syriske flygtninge adgang til landet på ubestemt tid.

Men dekretet kan »meget vel vise sig at få den modsatte effekt af, hvad der er intentionen«. Det vurderer terroreksperten Magnus Ranstorp fra den svenske Försvarshögskolan.

»Det er ren idioti og amatørisme. Dem, der står bag, forstår ikke, hvad der driver terrorismen,« siger han.

»Islamisk Stat, Al-Qaeda og andre terrorgrupper har den fortælling, at USA er i krig mod muslimerne. Det er selve kernen i deres budskab, og det budskab får de lettere ved at sprede, når Trump gør, som han gør. Han gør det lettere for dem at rekruttere, og han er med til at legitimere amerikanere som mål. Anti-amerikanismen kommer til at øges, og Trump gør formentlig USA mere sårbar end sikker.«