This lady is for turning

Vindbøjtler er værd at holde øje når man skal forvisse sig om at vinden vender. Theresa islamisk-stat-har-intet-hjemmel-i-koranen May, var en afdæmpet fortaler for at Storbritanien skulle blive i EU, som hun samtidig kritiserede for mangel på aktuelle reformer - så var det lettere at manøvrere politisk uanset udfaldet. Det blev Brexit, Cameron gik af og den kritiske EU tilhænger May blev premierminister, som et kompromis mellem de forbitrede etablerede tabere i White Hall og de vindende oprørske politiske randeksistenser.

Efter således at have vundet magten brugte Theresa May tiden med at beslutte sig for, hvad den så skulle bruges til.

Med amerikanernes valg af Donald Trump som præsident har Theresa May nu klogt valgt det indlysende som hendes mandat også tilskrev, at gøre Britain great again med et ‘hårdt’ exit fra EU. Ingen mellemløsning, men en ren udmeldelse og en genforhandling om handelsbetingelser, mellem de to parter. Obama havde ellers truet med at England ville ryge bagerst i køen uden EU medlemskab, men Trump vil have en handelsaftale mellem Storbritanien og USA hurtigst muligt og fortalte en journalist: “I love the UK“.

Tilbage sidder Eurozonen forladt, forsmået og forbitret. Realiteterne kan de ikke gøre noget ved, England har meldt sig ud og træder ind i en større og mere lukrativ verden, EU sidder tilbage med sig selv, sin gæld og sine bøssede idealer. Men følelserne har man da lov at have og Trumps ærlige udtalelser om det skrantende EU og Merkels katastrofale indvandringspolitik kunne bruges til at stive sin impotens af

The question in Brussels is whether Mr Trump’s agitation for more “great” Brexit moments will amplify the EU’s divisions and challenges, or galvanise the union against a perceived common threat. “Donald Trump is calling for Europe’s dislocation: that is not acceptable!” said Manuel Valls, France’s former prime minister and a centre-left candidate in its presidential elections. “We Europeans must be united and say who we are.” Should member states rally round, it could have far-reaching implications, not just in rekindling a willingness to integrate in areas such as defence, but also in reinforcing the EU’s resolve to ensure Brexit is a warning to those who may consider leaving. “The more they will see the UK looking to the US the more they will want to stick together,” said one senior EU diplomat closely involved in Brexit talks. “The premium on EU unity for the German chancellor is now greater than ever. She is aware of Germany’s special responsibility.”

Der er argumentationen for Fredens Projekt endt. Fra vidtløftige visioner om Europæisk fred ved evig stabil økonomisk vækst gennem stadigt tættere samarbejde og samhandel, til nu, et negativt sammenhold af overstatslig bureaukratisk forfængelighed, som dække over den kroniske økonomiske stagnation.

Og Lady May aner altså, hvad der holder i de nye vinde.