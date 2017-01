Tissekandidaten fra Manchuriet

Ifølge en rapport samlet af en tidligere engelsk efterretningsofficer, skulle kommende amerikansk præsident Donald Trump være dybt kompromiteret og i lommen på russerne. Trump skulle nemlig i en blanding af grådighed, idioti, perversion og had til familien Obama, have lejet sig ind på et hotelværels i Moskva, hvor Barak og Michelle Obama engang havde overnattet. Her skulle Trump i selskab med et par russiske glædespiger han selv havde finansieret have leve sex-tisse lege på den seng, hvor d’herrer Obamas engang havde wrestlet.

Men, men, men, KG… FSB havde filmet hele seancen og afpressede derefter Donald Trump til at blive præsident for USA og derpå ødelægge alt, der er godt og anstændigt.

Men det er blot det kinky af historien, der fortæller om et otte årigt samarbejde mellem Trump og Kreml, hvor efterretninger og informationer er blevet delt, lyssky handler indgået, undergravning af det Demokratiske Parti og demokratiet som sådan. Og det hele kunne forklare Trumps sære forkærlighed for Rusland, som intet har kunnet forklare Obamas sære forkærlighed for islam.

Det var CNN, der løftede sløret tirsdag aften, med historien om rygterne i den endnu ikke verificerede rapport, som cirkulerede på mindst tredie uge blandt journalister, højtstående embedsfolk og efterretningstjenester. Både siddende præsident Obama og kommende præsident Trump var blevet underrettet af en efterretningstjenesten FBI, så der var grangiveligt noget om snakken.

CNNs timing dagen inden Trumps første pressekonference siden han blev valgt til den næste amerikanske præsident og det kunne let se ud som om tanken var at få Trump til at bruge dette, sit første pressemøde på at forsvare sig mod anklager om at være en perverteret sengevædende landsforrædder af en kupmager og marionet for en fremmed magt, der bestak embedsfolk som ludere.

Men Buzz-feed underløb ufrivilligt CNNs plan ved at frigive hele den famøse rapport, med den besynderlige argumentation, at siden journalisterne ikke kunne finde hoved og hale på hvad der var rigtigt og forkert så kunne det amerikanske folk bedre selv gøre det. Og det viste sig at være rigtigt, for som alle kastede sig over rapporten faldt dens kulørte indhold fra hinanden. Senest er det kommet frem at efterretningsvæsnet IKKE har underrettet nogen, hverken siddende eller kommende præsident om rapporten, hvilket ellers hvad der gav Trumps korrupte tisselege troværdighed.

Og Trump kunne derfor bruge sin pressekonference til at tæske løs på CNN

På en måde er det kedeligt at denne historie ikke ser ud til at være sand, for den kunne forklare Trumps let orange teint.