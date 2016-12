Nogen må gøre noget! Og det haster! Nu!

“Jeg sidder i bussen og begynder at tude, fordi jeg ser billeder fra Aleppo og har den der magtesløshed, hvor jeg ikke aner, hvad jeg skal stille op”

Det kan være mageløst at betragte venstrefløjen befamle deres egne følelser. At kun ven vestlige verden er civiliseret vil de ikke vide af og den nøgterne konstatering af at det meste at resten af verden klynger sig til tyranni for ikke at henfalde i ‘barbarisk vanvid’ betragter de som en racistisk tanke. Derfor hadede de også USA som politimand og vestlig indblanding.

Nu blander Vesten sig ikke, lige dele desillusioneret og impotent, og det er også galt. Hvorfor gribes der ikke ind? Det spørger de om til en demonstration med fakler og taler foran Christiansborg.

Information har selvfølgelig en rapportage hvor man kan læse små vox-pops af afmagt stoppet ud med skinhellighed og selvhenførsel og ingen nævner Obama… heller ikke i Informations leder. Sjovt nok, da hans vægelsind ellers har givet allehånde grotesker blod på tænderne fordi en streg der trækkes skal bakkes op med vold. Nøjagtig som en grænse skal forsvares om nødvendigt med dræbende skud.

Grænsen blev ikke forsvaret, end ikke med spyttemænd, så Information kan tale med Salehah Malik på 23, som fortæller

»Vi er kommet for at vise vores støtte til vores medmennesker i Syrien. Der er ingen i Vesten eller nogen andre steder, der gør noget. Vi taler om tusinder af uskyldige mennesker, der er blevet dræbt inden for kort tid, og det skal vi virkelig have sat en stopper for,« siger Salehah Malik.

Ja, jeres medmennesker Saleha, dem ser der ud til at være en del af på billederne. Vi danskere derimod kan intet stille op, andet end at græde i bussen for at få det bedre med os selv. Selv nyder jeg en kold øl, det går godt til min sildemad. Sådan har vi forskellige måder, at gøre noget godt for os selv.

Mellemfolkeligt Samvirke skammede sig ikke og skrev på deres FB-side

Mogens Lykketofts opsang til alle med magt i og uden for Danmark: “Nu må I tage jer sammen og lægge det størst mulige pres for at stoppe dette barbariske vanvid.”

Og det var så analysen og løsning, kort og diffust. Men intet er så godt, som at paradere medfølelse og solidaritet for fremmede, man kun ser i TV og folk skrev

Hanne Børsen: Tak, Mogens. Du er en af dem, der bliver lyttet til internationalt. ???? Mehmet Kacar: Du har alle dage haft hjertet det rette sted Mogens. Den største respekt herfra! Merete Skov-Hansen: Hvis nu så mange som mulig sender en mail til Anders Samuelsen og forlanger han må gøre noget ved denne forfærdelige situation . Hans arrogance er uanstændig. Send en hver dag indtil jul Merete Skov-Hansen: Skriv til um@um.dk Rikke Keller: Det er hermed gjort! Og han bliver tæppebombet med mails indtil der sker noget…. ???????? Duygu Ngotho: Han gjorde det godt ham Lykketoft mon der nogen der lytter? Det massakre må stoppe nu! Annali Wingård: Det var en fantastisk vigtig og smuk tale Mogens. Tak for de kloge ord. Hanne Rørth: tak????????????det trængtes.. bare det var sket før Susanne Spengler: Tak Lykketoft <3 Lone Rind: Endelig…tak ? Rebekka Gertz Andersson: Hørt!!! Marianne List: Hørt !! Luna Kira Rud-Petersen: Hørt !! Louise Lage: Jeg havde slukket alt elektrisk lys og stilt tændte stearin lys i vinduerne, for at vise sympati med ofrene i Aleppo og resten af verden, hvor de er ramte af krig.

Der var enkelte kritiske bemærkninger, som en der mente at ord var letkøbte uden konkrete forslag eller handling, en syntes at Lykketoft var “dum at høre på” fordi han ikke vidste nok om Syrien og en mindede om at Lykketoft havde kaldt Rusland nøglen til en varig løsning. Men generelt havde folk, som Louise Lage slukket lyset.