øndag 21. juni helt præcist, Verdensakadamiet "til en aften med film og oplæg om Venezuela - revolutionen og venstredrejningen." i Folkets Cafe i Stengade i København, som Modkraft annoncerede

Vi viser filmen ”The revolution will not be televised” og får besøg af Hands Off Venezuela, som vil fortælle om situationen i Venezuela i dag.

Ved du hvad der skete og sker i Venezuela? Hvem var Hugo Chavez? Har du hørt om revolutionen? Ku´ du tænke dig at se optagelser fra et kupforsøg?

Filmen ”The revolution will not be televised”, der passende for ens fjollede fordomme starter med sambamusik, “viser en anden virkelighed end den, som blev fremstillet af oppositionen, de private medier og det amerikanske udenrigsministerium”. Men filmen holder, hvad den lover, der er virkeligt tale om en parallel virkelighed. Sidste år skrev Zero Hedge i sin situationsrapport om Venezuela, at “Venezuela had officially run out of money to print new money.”

Modkraft talte før parlamentsvalget den 26. september 2010 med en (lidt for) ung mand, Venezuela-aktivisten Andreas Bülow i anledning af udgivelsen af hans nye bog »Den Venezuelanske Revolution«, ved bogens præsentation på Venezuelas ambassade i København. Bülow frygtede “at højrefløjen vil rulle de sociale fremskridt i landet tilbage, hvis de får vind i sejlene ved valget”

Arrangementet starter med en kort film. I 2002 var der et kupforsøg i Venezuela, hvor den højreorienterede opposition og dele af hæren forsøgte at afsætte Chávez med magt. Kupforsøget mislykkedes, da Chávez støtter blandt den fattige befolkning gik på gaden.

Efter filmen rejser Roger Corbacho, ambassadens leder og Charge d’Affaires sig op. Han er ikke i jakkesæt, men i en rød polo med venezuelansk flag på.

– Som I ved, er det valgår i Venezuela i år og det bliver et svært valg for os, siger han.

Roger Corbacho fortsætter med at sætte tal på udviklingen i Venezuela i løbet af Chavez’s 10 år lange regeringstid. Ifølge diplomaten levede 50 procent af befolkningen i Venezuelas befolkning i fattigdom for 10 år siden. I dag er det færre end 20 procent.

»En benhård politisk kamp«

Roger Corbacho træder tilbage og giver ordet til den danske Venezuela-aktivist og nybagte forfatter Andreas Bülow. Med engagement i stemmen fortæller han: ­ – Der er en speciel stemning i landet for tiden, en polariseret stemning. Der foregår en benhård politisk kamp. Folk der aldrig har deltaget i politik før begynder at deltage.

– Medierne i Vesten kritiserer Hugo Chávez og Venezuela for ikke at have ytringsfrihed, for at Chávez holder modstanderne ude af mediebilledet. Jeg vil faktisk sige at det modsatte er tilfældet.

– I Venezuela er én tv-station Chávez-venlig og syv er imod ham. Et andet eksempel er, at jeg for et par dage siden så et billede på en avis, hvor der var en artikel med overskriften »Hej Hugo«. Som illustration var der en tegning af Chávez, der gør det forbudte tegn, fortæller Andreas Bülow, mens han strækker højre arm i vejret som til en nazihilsen og fortsætter:

– Jeg tror ikke den var gået i Danmark.

Samfundet er på kogepunktet

Næste formiddag sætter jeg mig ned med Andreas Bülow til en snak om valg og revolution i Venezuela. Andreas er 25 år gammel og oprindeligt fra Tølløse.

Din bog har titlen »Den Venezuelanske Revolution« og Hugo Chavez blev valgt demokratisk tilbage i 1998. Hvad mener du så når du siger »Venezuelas Revolution«?

– Min tese er, at en revolution sker, når samfundet er på kogepunktet. Normalt interesserer den store del af befolkningen sig ikke for politik, de læser sportssektionen og er godt tilfredse med det. De overlader politik til en lille politisk elite, men under en revolution ændrer det sig.

– For at forstå hvad der sker i Venezuela nu, må man gå lidt tilbage i historien. I 1989 var der en opstand, »Caracazo« kalder man den. Den blev udløst af at prisen på busbilletter steg til det dobbelte. Det var, som da man ryddede Ungdomshuset i Danmark, bare gange tyve. Politiet blev sat ind og 300 mennesker blev dræbt på få dage.

– Opstanden blev cuttet blodigt, og det har sat dybe sår i befolkningen. Det har ført til, at den brede befolkning nu interesserer sig for politik og derfor befinder Venezuela sig i en revolution.

Rød polo betyder revolution

Hvordan kom bogreceptionen på ambassaden i stand? Det er et lidt usædvanligt sted at præsentere en bog og en lidt usædvanlig ambassadør i øvrigt.

– Ambassadøren Roger Corbacho er faktisk ikke ambassadør, men Charge d’Affaires, han er ikke diplomatuddannet, han kommer fra universitetsverdenen. Jeg har samarbejdet med ham gennem årene i Hands Off Venezuela (en politisk gruppe, hvor Andreas Bülow er aktiv. red.)

– Det kom i stand på mit initiativ, jeg spurgte, om ambassaden havde lyst hjælpe mig, det havde de, og sådan kom det i stand. At Roger går rundt i rød polo er forresten et andet eksempel på, at du kan se at Venezuela er i revolution.

Venezuelas økonomi er grotesk

Vil revolutionen fortsætte i fremtiden?

– Godt spørgsmål. Mine forældre var meget aktive i Mellemamerika i 80’erne, og se hvad der er tilbage af det i dag. Altså, Daniel Ortega er retsforfulgt for incest. Jeg tror, at et forbud mod fri valutaoverførsel kunne være vejen frem. Man skal også ekspropriere de vigtigste virksomheder. Ikke alt, små kiosker og sådan noget er ok, men de virksomheder der styrer andre menneskers liv, skal eksproprieres. Venezuela er i dag en udpræget havneøkonomi. Man sælger olien og importerer så alt andet. Det er en grotesk situation.

Det næste valg ser ud til at blive bliver svært for Chavez. Kan du fortælle lidt om hvorfor?

– Ti år er lang tid og folk kan ikke bare leve af gode ideer. Venezuela har også store sociale problemer, uro i gaderne, kriminalitet og så videre. Jeg er selv blevet røvet et par gange, og politiet er gennemkorrupt.

– Hvis højrefløjen får flertal, kan de gå ind og lave »legalt statskup« og rulle de sociale fremskridt tilbage. På mange områder er nogen ting ikke ændret i Venezuela. Oligarkiet sidder stadigvæk på 70 procent af den private sektor. I Venezuela er der et oligarki på 5-6 familier, der i praksis styrer hele landets økonomi. De ejer f.eks. Pepsi, TV-kanalerne, fødevaredistributionen, skønhedskonkurrencer og baseballholdene, men dog ikke olien.

Meningsmålinger ser ikke så gode ud for Chávez?

– Meningsmålingerne kan du ikke bruge til noget. Jeg tror at oppositionen går frem ved valget, men også fordi at de sidste gang boykottede valget.

»Den venezuelanske revolution - øjenvidneberetning og analyse« af Andreas Bülow, 309 sider, udgivet af Hands Off Venezuela, kan købes for 200 kr.

